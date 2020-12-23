Уряд посилює програми надання житлових субсидій та соціальних допомог вразливим категоріям населення в період пандемії

23 грудня на засіданні Уряду прийняте рішення, яке передбачає призначення житлових субсидій, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та допомоги на дітей одиноким матерям, особам, яким надається допомога по частковому безробіттю на період карантину, без сплати ними або за них ЄСВ.

При обчисленні розміру цих видів державної допомоги передбачається врахування до середньомісячного сукупного доходу зазначених осіб, а також осіб, які отримують щомісячну компенсаційну виплату, призначену непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, фактично отриманих такими особами доходів.

Міністерство соціальної політики України