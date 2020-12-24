24. 12. 2020
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Уряд погодив законопроект щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення чорнобильців

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Кабінет Міністрів схвалив для внесення до Верховної Ради законопроект „Про внесення змін до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб”.

Законопроектом запропоновано привести законодавство в частині обчислення пенсії ліквідаторам аварії на ЧАЕС у відповідність до рішень Конституційного суду України, якими визнано неконституційними обмеження права на визначення заробітної плати для призначення пенсії по інвалідності ліквідаторам аварії на ЧАЕС з урахуванням п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, та створити рівні умови для обчислення такої пенсії для усіх ліквідаторів аварії на ЧАЕС І категорії.

Міністерство соціальної політики України

Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< грудня 2020 >
П В С Ч П С Н
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      