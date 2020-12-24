Уряд погодив законопроект щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення чорнобильців

Кабінет Міністрів схвалив для внесення до Верховної Ради законопроект „Про внесення змін до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб”.

Законопроектом запропоновано привести законодавство в частині обчислення пенсії ліквідаторам аварії на ЧАЕС у відповідність до рішень Конституційного суду України, якими визнано неконституційними обмеження права на визначення заробітної плати для призначення пенсії по інвалідності ліквідаторам аварії на ЧАЕС з урахуванням п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, та створити рівні умови для обчислення такої пенсії для усіх ліквідаторів аварії на ЧАЕС І категорії.

Міністерство соціальної політики України