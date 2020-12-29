Мінсоцполітики: Отримувачі субсидій не відчують підвищення тарифів

При діючій системі надання субсидії всі 3,1 млн домогосподарств, які отримують субсидію, жодним чином не відчують підвищення тарифів, оскільки це покриється збільшеним розміром субсидії, - повідомляють у Міністерстві соціальної політики.

Ті домогосподарства, які раніше не користувалися субсидіями, але при зростанні витрат на комуналку їм складно оплачувати ЖКП, можуть звернутися за оформленням субсидії, у тому числі, дистанційно через веб-сайт або заповнивши заяву і декларацію і відправивши її поштою до органу соціального захисту населення.

Крім цього, майже 1,8 млн сімей користується пільгами при оплаті ЖКП і мають знижку від 25 до 100 відсотків залежно від категорії пільговика.

Міністерство соціальної політики України