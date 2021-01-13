Ігор Петрашко розповів про дієвість програм підтримки бізнесу на час карантину

За програмою “Допомога ФОПам і працівникам - 8000 грн” звернулося понад 480 тисяч людей. До нового року виплачено 3,6 млрд грн. Тобто близько 455 тисяч людей отримали допомогу ще до нового року.

“Близько 25 тисяч людей подались в останні дні старого року, тому враховуючи, що почався новий бюджетний рік, вони отримають по 8 тисяч гривень у цьому році протягом короткого періоду часу”, - зазначив Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України під час ефіру на каналі “Прямий”.

Він додав, що за наступною програмою, а саме “Допомога роботодавцям - до 8000 грн”, роботодавці ще до нового року отримали 650 млн грн для близько 170 тис. своїх працівників. Ще понад 200 млн грн також до нового року отримали підприємці по компенсації ЄСВ.

“Додатково до цих програм у нас діють обмеження по перевірках, мораторій на перевірки. Зрозуміло, мораторій на перевірки не діє на сфери, які стосуються безпечності харчових продуктів чи на небезпечні виробництва”, - прокоментував Міністр.

Також на період карантину послаблено податкове навантаження на бізнес, вдосконалено програму “5-7-9”, впроваджено новий інструмент портфельних гарантій, реалізується цілий комплекс заходів щодо боротьби з безробіттям.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України