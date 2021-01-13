Прем’єр-міністр: Буде запропоновано тимчасово встановити ціну на газ 6,99 грн за метр кубічний для всіх побутових споживачів

Для всіх побутових споживачів в Україні пропонується запровадити державне регулювання ціни на газ на період дії карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 13 січня.

За словами Прем’єр-міністра, на цей період пропонується встановити ціну 6,99 грн за метр кубічний для всіх побутових споживачів.

«На сьогодні це найнижча ціна на українській біржі. Водночас деякі облгази сьогодні продають газ для побутових споживачів по 10 грн і навіть вище. Тобто, пропонується зменшення ціни на газ майже на 30%», — зауважив Денис Шмигаль.

Крім того, Глава Уряду доручив Міністерству енергетики, Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерству юстиції та іншим центральним органам виконавчої влади невідкладно підготувати проект постанови про запровадження державного регулювання ціни на газ на період дії карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону.

Водночас Денис Шмигаль наголосив, що рішення про державне регулювання ціни на газ не означає, що Уряд відмовляється від розвитку ринку газу в Україні.

«Адже підхід, коли ціну газу регулює попит і пропозиція, працює в усіх розвинених країнах. Газ стає таким самим товаром, як хліб чи послуги інтернету. Конкуренція означає усунення монополії окремих газопостачальників, які заробляли надприбутки, а тому були зацікавлені, аби ринок ніколи не запрацював», — підкреслив очільник Уряду.

Прем’єр-міністр також зауважив, що поки ринок газу продовжує формуватися, держава підтримає людей, особливо пенсіонерів та вразливі категорії населення. Він додав, що рішення про державне регулювання ціни тимчасове і буде задіяне до кінця опалювального сезону або до кінця дії карантинних обмежень.

«За цей час Уряд та інші органи влади зможуть сформувати всі умови, аби ринкові правила запрацювали повною мірою. Такі правила означатимуть, що окремі газопостачальники більше не зможуть користуватися своїм монопольним становищем та захмарно підвищувати тарифи», — зазначив Денис Шмигаль.

Як відзначив Прем’єр-міністр, НКРЕКП також починає ретельну перевірку всіх газопостачальників, які на сьогодні мають найвищі тарифи на розподіл газу. Особливо проблемною, за його словами, є ситуація в населених пунктах, де функціонують малі оператори ГРМ, які обслуговують невелику кількість споживачів.

«Це питання має бути вирішене найближчим часом», — наголосив Глава Уряду.

Під час засідання Прем’єр-міністр також доручив Міністерству фінансів та Міністерству соціальної політики сформувати механізм субсидіювання, який допоможе людям, що використовують електроенергію для опалення домівок.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України