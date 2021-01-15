По всій Україні буде розгорнута мережа пунктів обігріву на період зниження температури

На період значного зниження температури в усіх областях буде розгорнуто мережу пунктів обігріву, в регіонах з інтенсивними опадами на складних ділянках доріг працюватиме снігоочисна та посипочна техніка.

Відповідні заходи готовності органів влади до реагування на можливі надзвичайні ситуації, пов’язані з ускладненням погодних умов на території України протягом 13-17 січня 2021 року прийнято за результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За рішенням Комісії обласні та Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування мають розгорнути на період значного зниження температури (від -10 градусів і нижче) в населених пунктах мережу пунктів обігріву і забезпечити їх продуктами харчування, одноразовим посудом, паливом та іншими предметами першої необхідності. Також необхідно через ЗМІ та соцслужби поінформувати населення про місця знаходження таких пунктів та допомогу, що в них надається.

Водночас соціальні служби повинні активізувати роботу щодо надання допомоги незахищеним верствам населення, щоб не допустити їх обмороження та загибелі.

Крім того, рішенням Комісії передбачено, що Міненерго разом з обласними та Київською міською держадміністраціями мають забезпечити стале функціонування систем електро-, тепло- та газопостачання населених пунктів та потенційно небезпечних об’єктів. А в разі виникнення аварії - першочергово відновити системи життєзабезпечення лікарень, закладів освіти інших соціально-значущих об’єктів та житлового сектору. В завданнях також не допустити розморожування теплових мереж і технологічного обладнання.

Серед заходів, які повинні здійснити Мінінфраструктури, Національна поліція, ДСНС, Укравтодор та Укртрансбезпеки, - інформування через ЗМІ перевізників та водіїв про очікуване ускладнення ситуації на дорогах.

Також в областях, де очікуються інтенсивні опади, потрібно вивести снігоочисну та посипочну техніку на найбільш складні ділянки доріг, привести в готовність таку техніку для взаємодії з суміжними регіонами, де прогнозуються сильні снігопади.

Крім того, необхідно забезпечити профілактичне оброблення дорожнього покриття та прибирання снігу на автошляхах і в населених пунктах та своєчасно приймати рішення щодо обмеження руху транспорту з відповідним інформуванням про це.

Нагадаємо, за прогнозами Українського гідрометеорологічного центру в Україні очікується погіршання погодних умов. Зокрема, у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях прогнозується значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини та ожеледиця на дорогах. В Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях – налипання мокрого снігу та ожеледь (І рівень небезпечності). Також 15-16 січня в Україні очікується зниження температури вночі до 12-18 градусів морозу, місцями в північних областях до 21 градусу морозу, вдень до 10-16 градусів морозу. 17-18 січня холодна погода утримається.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України