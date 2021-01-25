Прем’єр-міністр: Найближчим часом очікуємо підписання Меморандуму про незмінність тарифів на тепло й гарячу воду

Україна демонтує залишки радянської системи тарифоутворення й рухається до відкритого ринку — найбільш справедливого інструменту встановлення вартості послуг, тарифів та цін. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 25 січня під час засідання погоджувальної ради у Парламенті.

Як наголосив Денис Шмигаль, повноцінна робота всіх ринків — електроенергії, ринку газу, ринку комунальних послуг — це фундаментальна реформа, яку провадить Уряд.

Прем’єр-міністр зазначив, що ринкова ціна на газ формується на світових біржах та розраховується на українській біржі.

«Наприклад, улітку після запровадження ринку газу ціни коливалися менше 3 тисяч гривень за тисячу кубометрів. А протягом вересня-жовтня можна було укласти річний договір із НАК «Нафтогаз» за ціною 4,70 грн за кубометр. Декілька десятків тисяч людей скористалися цією можливістю і сплачуватимуть цю ціну протягом року», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Водночас Глава Уряду зауважив, що ринок сьогодні перебуває в процесі формування і місячний продукт не є справедливим для окремих категорій громадян. Для цього, за його словами, Уряд ухвалив рішення про граничне обмеження ринкової ціни газу в Україні на рівні 6,99 грн за кубічний метр.

«Це обмеження діятиме з 1 лютого і доти, поки це буде потрібно в цьому опалювальному сезоні. Ціна газу коштуватиме не дорожче 6,99 грн за кубічний метр з ПДВ. Якщо компанії не можуть торгувати за такою ціною, то обов’язок постачати газ за такою ціною переходить до постачальника останньої надії, яким є НАК «Нафтогаз», що готовий постачати людям блакитне паливо за цією ціною», — сказав Денис Шмигаль.

Також Прем’єр-міністр зазначив, що зараз Уряд проводить консультації з НКРЕКП, народними депутатами й постачальниками газу про використання газзбутами річного продукту за замовчанням, що дасть змогу українцям легко прогнозувати та розраховувати свої витрати

Як підкреслив Денис Шмигаль, було також ухвалено рішення НКРЕКП щодо зменшення тарифу на розподіл газу вже для 14 облгазів: «Загалом затверджений граничний тариф 1,79 грн за кубічний метр, який діє на території всієї України. На сьогодні це справедлива ціна, але в будь-якому разі ми будемо ініціювати зміни до закону для того, щоб дати змогу облгазам ще більше зменшувати цей тариф».

Крім того, Прем’єр-міністр повідомив, що готується меморандум, який стосується тарифів на централізоване опалення й гаряче водопостачання. Над його розробленням працює Уряд спільно з профільним комітетом Верховної Ради, народними депутатами, Офісом Президента, Асоціацією міст України.

За словами Дениса Шмигаля, підписання меморандуму має відбутися вже найближчим часом.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України