Денис Шмигаль: Штрафи й пеня за невчасно сплачені газ або тепло за січень нараховуватися не будуть

Україна перейшла до відкритих ринків електроенергії та газу, коли ціна на продукт, зокрема для населення, формується на ринку. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 25 січня в ефірі програми «Свобода слова».

За його словами, Уряд почав реалізацію кроків, необхідних для того, щоб ці ринки електроенергії та газу почали працювати правильно й зручно для людей.

«По-перше, була встановлена гранична ціна на ринку газу з 1 лютого й до кінця опалювального сезону не вище 6,99 грн за кубічний метр. По-друге, тарифи на тепло й гарячу воду не будуть змінюватися до кінця опалювального сезону. По-третє, після консультацій з Урядом і народними депутатами НКРЕКП ухвалила рішення про обмеження тарифу на розподіл газу на рівні 1,79 грн за кубометр», — зазначив Денис Шмигаль.

Водночас, як зауважив Прем’єр-міністр, Уряд спільно з профільним комітетом Верховної Ради ініціюватиме ухвалення законопроекту про можливість передачі газорозподільчих мереж органам місцевого самоврядування. «Це важливий елемент, який забезпечить справедливість формування ціни на розподіл», — додав він.

Крім того, Глава Уряду наголосив, що штрафи та пеня за невчасно сплачені газ або тепло за січень нараховуватися не будуть.

Прем’єр-міністр також повідомив, що в Уряді очікують результатів розслідування Антимонопольного комітету й встановлення чесних прозорих правил на ринку газу.

«Кабміном буде ухвалене рішення щодо компенсації домогосподарствам, у яких встановлено електроопалення. І останній крок: річний продукт стане основним у газорозподільчих компаній. Тобто ціна на газ буде встановлюватися один раз на рік, як це робиться в більшості країн Європи», — зазначив очільник Уряду.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України