26. 01. 2021
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Денис Шмигаль: Штрафи й пеня за невчасно сплачені газ або тепло за січень нараховуватися не будуть

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Україна перейшла до відкритих ринків електроенергії та газу, коли ціна на продукт, зокрема для населення, формується на ринку. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 25 січня в ефірі програми «Свобода слова».

За його словами, Уряд почав реалізацію кроків, необхідних для того, щоб ці ринки електроенергії та газу почали працювати правильно й зручно для людей.

«По-перше, була встановлена гранична ціна на ринку газу з 1 лютого й до кінця опалювального сезону не вище 6,99 грн за кубічний метр. По-друге, тарифи на тепло й гарячу воду не будуть змінюватися до кінця опалювального сезону. По-третє, після консультацій з Урядом і народними депутатами НКРЕКП ухвалила рішення про обмеження тарифу на розподіл газу на рівні 1,79 грн за кубометр», — зазначив Денис Шмигаль.

Водночас, як зауважив Прем’єр-міністр, Уряд спільно з профільним комітетом Верховної Ради ініціюватиме ухвалення законопроекту про можливість передачі газорозподільчих мереж органам місцевого самоврядування. «Це важливий елемент, який забезпечить справедливість формування ціни на розподіл», — додав він.

Крім того, Глава Уряду наголосив, що штрафи та пеня за невчасно сплачені газ або тепло за січень нараховуватися не будуть.

Прем’єр-міністр також повідомив, що в Уряді очікують результатів розслідування Антимонопольного комітету й встановлення чесних прозорих правил на ринку газу.

«Кабміном буде ухвалене рішення щодо компенсації домогосподарствам, у яких встановлено електроопалення. І останній крок: річний продукт стане основним у газорозподільчих компаній. Тобто ціна на газ буде встановлюватися один раз на рік, як це робиться в більшості країн Європи», — зазначив очільник Уряду.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

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