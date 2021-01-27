Збільшено розмір соціальної стипендії дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування

Уряд з 1 січня 2021 року збільшив розмір соціальної стипендії:

- дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, які навчаються, до 150 відсотків розміру прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку;

- після досягнення такими дітьми 18 років ‒ до 150 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на початок відповідного календарного року.

Також особи, які у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, якщо вони померли / оголошені померлими, загинули або пропали безвісти, матимуть право на виплату соціальної стипендії в період навчання.

Довідково

Постанову Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 і № 1047” підготовлено Міністерством соціальної політики з метою реалізації Закону України від 14.07.2020 № 785-IX „Про внесення змін до статті 8 Закону України „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” щодо посилення соціального захисту учнів, студентів (курсантів) з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та деяких інших осіб”.

Міністерство соціальної політики України