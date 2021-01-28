Продовжено страхові виплати у 2021 році медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я та членам їх сімей

27 січня прийнято постанову Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Порядку використання фінансової допомоги Фондом соціального страхування України для проведення страхових виплат у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2”.

Рішенням забезпечено право медичних працівників на одноразову страхову виплату у разі встановлення їм інвалідності та ступеня втрати працездатності внаслідок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, під час виконання професійних обов’язків у розмірі не меншому від 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, та право членів сімей медиків, смерть яких настала через інфікування коронавірусною хворобою, на разову страхову виплату в розмірі, кратному 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Міністерство соціальної політики України