28. 01. 2021
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Продовжено страхові виплати у 2021 році медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я та членам їх сімей

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27 січня прийнято постанову Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Порядку використання фінансової допомоги Фондом соціального страхування України для проведення страхових виплат у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2”.

Рішенням забезпечено право медичних працівників на одноразову страхову виплату у разі встановлення їм інвалідності та ступеня втрати працездатності внаслідок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, під час виконання професійних обов’язків у розмірі не меншому від 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, та право членів сімей медиків, смерть яких настала через інфікування коронавірусною хворобою, на разову страхову виплату в розмірі, кратному 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Міністерство соціальної політики України

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