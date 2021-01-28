Денис Шмигаль: Уряд пропонує встановлювати щорічну індексацію пенсій не пізніше 1 березня

Кабінет Міністрів України під час чергового засідання Уряду 27 січня підтримав проект закону, яким пропонується внести зміни до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства. Зокрема, з 2022 року передбачається встановлення щорічної індексації пенсій не пізніше 1 березня.

«Це питання більше не має бути елементом політичних маніпуляцій. Ми пропонуємо зробити все прозоро й встановити чіткі терміни, коли повинна відбуватись індексація. Крім того, законопроектом пропонується врегулювати несправедливість, коли окремим категоріям громадян пенсії просто не індексувалися», — наголосив Прем’єр-міністр.

Також Уряд схвалив пакет законопроектів Міністерства соціальної політики, які змінюють застарілі підходи до формування прожиткового мінімум. Як підкреслив Прем’єр-міністр, мають бути запроваджені нові підходи, які вдосконалять методологію визначення прожиткового мінімум й оптимізують механізм його застосування.

За словами Міністра соціальної політики Марини Лазебної, прожитковий мінімум має бути вартісною величиною для визначення основних соціальних потреб людини на мінімальному рівні.

«Прожитковий мінімум буде визначатися та застосовуватися винятково для визначення основних соціальних гарантій, які є для особи основним джерелом доходів. Це мінімальна заробітна плата, мінімальна пенсія за віком, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям та інші види державної соціальної допомоги, які є основним джерелом доходів людини», — зазначила Марина Лазебна.

Міністр соціальної політики додала, що на сьогодні майже 180 норм передбачають використання прожиткового мінімуму, що удвічі перевищує кількість норм, які регулюють питання соціальних виплат. Тому законопроектом пропонується запровадити базові величини для розрахунку таких виплат і зборів, як базова величина для соціальних виплат на дітей та базова величина для соціальних виплат населенню, базова величина для грошових платежів і стягнень, базова величина для адміністративних зборів.

«Міністерство зробило титанічну роботу і важливо, щоб естафету відтепер перехопила Верховна Рада України, аби імплементувати наші напрацювання», — сказав Прем’єр-міністр.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України