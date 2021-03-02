Урядом підвищено надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю

3-го лютого на засіданні Уряду схвалено постанову „Деякі питання призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”, якою затверджено Порядок призначення, виплати та перелік необхідних документів.

З 1 січня 2021 року підвищено розмір надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю:

особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи А I групи, – із 75 до 150 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи Б I групи, – із 50 до 100 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

одиноким особам з інвалідністю з дитинства II і III груп, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду, – із 15 до 75 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

за дитиною з інвалідністю підгрупи А, – із 100 до 150 % прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку.

Крім того, з 1 січня 2022 року буде підвищена надбавка особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи А I групи, та на дітей з інвалідністю підгрупи А ще на 50 відсотків.

Міністерство соцiальної політики України