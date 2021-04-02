Ігор Петрашко: Уряд розширив та вдосконалив програму по частковому безробіттю

3 лютого, Кабінет Міністрів України затвердив новий Порядок надання допомоги по частковому безробіттю та розширив коло підприємств - учасників державної програми.

“Програма направлена на підтримку як бізнесу, так і громадян. Сьогоднішнє рішення Уряду збільшує кількість підприємств та працівників, які зможуть отримати державні виплати. Крім того, передбачається скорочення переліку необхідних для отримання допомоги документів та спрощення процедури. Ця допомога дозволить людям зберегти роботу, а бізнесу почуватися більш впевнено в майбутньому та відновитись після вимушеного простою”, - прокоментував Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Тепер програмою по частковому безробіттю можуть скористатися всі підприємства виробничої сфери за наявності однієї з трьох підстав:

· зупинення виробництва триває не менше 3 місяців і не перевищує 6 місяців, охоплює не менше як 20 % чисельності працівників, у яких скорочення робочого часу становить 30 % і більше;

· зупинення виробництва є вимушеним;

· зупинення виробництва відбувається через карантинні обмеження, встановлені Кабінетом Міністрів України.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України