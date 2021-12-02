НЕС-2030: Обговорено економічне відновлення Донецької та Луганської областей

Залучення фінансів для розвитку підконтрольної території Донецької та Луганської областей, покращення інвестиційної привабливості цих регіонів та відновлення іміджу, а також реінтеграція тимчасово окупованих територій - основні питання відповідного круглого столу в рамках обговорення Національної економічної стратегії-2030.

Віце-прем'єр-міністр України — Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, зазначив, що питання реінтеграції тимчасово окупованих територій важливо обговорювати й через призму стратегії розвитку економіки України до 2030 року.

“За розрахунками Центру економічних стратегій, втрати у Донецькій та Луганській областях становлять 375 млрд гривень без урахування вартості активів, які знаходяться на окупованих територіях. За оцінками Віденського міжнародного інституту, витрати на поновлення Донецької та Луганської областей перевищують 21 млрд доларів...Ми повинні розглядати проект розвитку постраждалих районів як можливість швидкого розвитку, впровадження найбільш модернових підходів та реформ на цих територіях”, — зазначив Олексій Резніков.

За його словами, наразі існує чотири шляхи, як залучити фінансування для економічного відновлення цих регіонів — фінансування з держбюджету, донорська допомога, отримання позик і кредитів та створення привабливого клімату для інвестицій. Покращення інвестиційної привабливості, за його словами, можливе шляхом створення спеціальних режимів для інвестдіяльності та ведення бізнесу.

Як зазначив директор Центру економічного відновлення Кирило Криволап, стратегія економічного розвитку Донецької та Луганської області — компонента економічної стратегії України до 2030 року.

“23 грудня Кабінет Міністрів схвалив концепцію економічного розвитку Донецької та Луганської областей, що згодом лягає в основу відповідної стратегії. І ми бачимо, що цей розділ має обов’язково бути частиною Національної економічної стратегії до 2030 року. Ці два процеси мають зійтися в одну точку, бо одне без іншого неможливо уявити”, — підкреслив Кирило Криволап.

Своєю чергою перший заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ростислав Замлинський наголосив на необхідності створення стабільних умов для ведення підприємницької діяльності на підконтрольній Уряду території Донецької та Луганської областей.

“Ми повинні на законодавчому рівні закріпити незмінність умов оподаткування та ведення господарської діяльності. Крім того, ми будемо пропонувати передбачити певні пом’якшувальні заходи у регуляторному середовищі та дозвільно-контролюючих функціях держави...Ми разом з колегами з інших міністерств, експертним середовищем хочемо опрацювати питання можливості встановлення особливих умов оподаткування. Зокрема, можливості спрямування частини прибутку на капіталізацію, реінвестування власних капіталів”, — зазначив Ростислав Замлинський.

За словами заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ірини Новікової, актуальним завданням для всіх гілок влади залишається відновлення іміджу територій Донецької та Луганської областей, який наразі сформований як імідж “території бойових дій”, а також покращення інвестиційної привабливості цих регіонів.

“Ми бачимо відновлення цих територій через призму інвестування. З використанням механізмів державно-приватного партнерства, індустріальних парків та стимулювання саме приватних інвестицій”, — підкреслила Ірина Новікова.

Як зазначив директор Центру економічних стратегій Гліб Вишлінський, ключові проблеми для економічного розвитку територій Донецької та Луганської областей — це безпекові ризики для інвестицій, інфраструктурні проблеми внаслідок військової агресії Російської Федерації, привабливість регіону для інвесторів, а також для робочої сили.

“Ініціативи, якими ми відповідаємо на ці проблеми — це страхування військово-політичних ризиків, фінансування відновлення інфраструктури, зокрема, коштом спеціально створеного консорціумного фонду. Це також індустріальні парки, де проблеми виділення землі та підключень вирішуються державою та державним коштом, або коштом цього консорціумного фонду. І це інвестиції в соціальну інфраструктуру та житло, щоб зробити регіон більш привабливим для робочої сили”, — підкреслив Гліб Вишлінський.

До обговорення економічного відновлення територій Донецької та Луганської областей також долучилися голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко, голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай, міський голова м. Маріуполь Вадим Бойченко, представники експертного середовища тощо.

Нагадаємо, на основі широкого обговорення НЕС-2030 буде розроблено проект рішення Уряду щодо формування економічної політики до 2030 року, затверджено Пріоритети для Програми дій Уряду на 21-23 рр. та перелік пріоритетних законів на наступні три роки. Процес розробки НЕС-2030 є відкритим та транспарентним. Цей документ не тільки демонструє економічний потенціал держави, але й пропонує конкретні механізми для його реалізації з чіткими строками та KPI.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України