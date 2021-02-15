Про підтримку людей в умовах зростання тарифів Марина Лазебна розповіла на форумі «Україна 30»

15 лютого на Всеукраїнському форумі «Україна 30» обговорювалась тема тарифів на комунальні послуги, причини зростання цін, вдосконалення ринку та підтримки людей.

Коментуючи питання справедливості тарифів під час експертної панельної дискусії, Міністр соціальної політики України Марина Лазебна зазначила:

«Обговорення, які тарифи є справедливими, можна перетворити або в пошук консенсусу у суспільстві, або ж в суперечку. Якщо спитати людей, то вони вам скажуть, що тарифи не справедливі і не обґрунтовані. Учасники ринку будуть казати про необхідність підвищення цін, про вільний ринок.

Для того, щоб ця дискусія не переростала у сварки, треба:

дуже чітко назвати причини зростання тарифів та ті особливості ринків, галузей, які призводять до зростання тарифів,

зрозуміло викласти аргументи, чому зростання тарифів – об'єктивна ситуація,

та знайти правильні і раціональні рішення, як забезпечити соціальну справедливість в умовах зростання тарифів.

Якщо ми людям не будемо пояснювати, що відбувається, - буде несприйняття. Може скластися враження, що усі проблеми вирішуються за рахунок людей. І це буде поразкою, бо ще ніхто не переміг людей.

Я точно знаю, що соціальна справедливість в питаннях тарифів – це два основні моменти:

тарифи мають зростати синхронно з доходами людей,

держава повинна захистити тих, хто через обмежені доходи не може заплатити повну вартість комунальних послуг».

Марина Лазебна проілюструвала на цифрах ситуацію з доходами українців, розповіла про реалізовані програми підтримки доходів найуразливіших категорій людей та зазначила, що цього все одно не достатньо, рівень доходів багатьох родин залишається низьким. Вона підкреслила:

«Для підтримки людей в ситуації зростання тарифів включаються механізми державної підтримки споживачів житлово-комунальних послуг.

Фактично, у держави є дві програми допомоги людям з оплатою житлово-комунальних послуг:

пільги окремим категоріям (від 25 до 100% вартості житлово-комунальних послуг)

та гнучкий механізм - субсидії тим, у кого доходів не вистачає на оплату послуг.

Ми протягом 2020 року прискіпливо удосконалювали програму субсидій, щоб не залишити поза увагою держави жодного домогосподарства, яке потребує допомоги:

збільшили соціальні норми споживання комунальних послуг, адже люди більше були вдома,

автоматично перепризначали субсидії,

надали можливість отримати субсидії тим, у кого родичі, що прописані в квартирі, там фактично не проживають,

дали можливість ДБСТ отримати субсидію на всю опалювальну площу таких будинків, тощо.

Субсидії зараз отримують близько 3 мільйонів домогосподарств, а пільги на житлово-комунальні послуги отримують близько 1,8 мільйона людей, отже, близько третини українців отримують допомогу від держави в сфері оплати житлово-комунальних послуг. Важливо розуміти, що субсидії - це тимчасове явище. Коли економіка починає працювати нормально, доходи населення зростають і з часом одержувачів субсидій стає все менше. Так, це працює в багатьох країнах.

Пандемія ще більше підкреслила необхідність активної ролі держави у розбудові справедливих соціальних відносин, суспільства рівних можливостей та забезпечення стійкого розвитку. Навіть цьогорічний форум у Давосі пройшов під тезою: «Вірус нерівності». Більшість країн світу почали активно перебудовувати моделі від вільного ринку – до соціальної держави. Щорічна доповідь Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) про стан перехідних економік «Transition Report 2020-21» констатує зростання активної участі держави в економічних процесах.

Тому запорукою зміцнення країни та її сталого розвитку є те, наскільки вона здатна побудувати соціальний діалог замість суперечок, наскільки здатна побудувати такі суспільні відносини, де громадяни отримуватимуть відповідь на свої очікування щодо допомоги в ситуаціях незахищеності: хвороби, втрати роботи, складних життєвих обставинах і, в тому числі, зростання тарифів».

Міністерство соцiальної політики України