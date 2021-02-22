500 об’єктів соціальної інфраструктури увійшли в Програму «Велике будівництво» в 2021 році

Програма Президента «Велике будівництво» не зупиняється, а навпаки – активно розвивається. Адже минулий рік довів ефективність програми по кожному напряму. Цього року напрям соціальних об’єктів програми розширений проектами будівництва та відновлення лікарень і об’єктів культури.

У 2021 році до «Великого будівництва» включено 500 об’єктів. Це 95 шкіл, 70 садочків, 80 спортивних об’єктів, 200 амбулаторій. Вперше до програми включені 35 лікарень та 20 культурних об’єктів. На реалізацію цих проектів планується спрямувати 9 млрд грн.

«Завдання Мінрегіону разом з іншими державними органами та місцевою владою – впродовж найближчих років створити зручну та доступну інфраструктуру в усіх регіонах України, яка стосується усіх аспектів життя наших громадян: освіта, охорона здоров’я, безпека, адміністративні послуги, культура та спорт», – наголосив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, виступаючи на третьому Всеукраїнському форумі «Україна-30. Інфраструктура єднає».

За словами Міністра, впродовж найближчих кількох років 100% шкіл, включених в програму, будуть відповідати всім умовам нового освітнього простору, який передбачає наявність інтерактивних дошок, сучасних класів з хімії, фізики, біології, устаткованих новітнім обладнанням. Також 100% українських діток повинні бути забезпечені місцями в садочках.

Окрім того, медичні амбулаторії повинні з’явитися у кожній громаді. Довгострокові інвестиції передбачають також відновлення опорних лікарень та реконструкцію дитячих, дорослих та спеціалізованих обласних лікарень.

Кожна громада, де проживає більше ніж 20 тис. населення, повинна мати стадіон із професійним покриттям та біговими доріжками. А де менше ніж 20 тисяч – повинна мати спортивне поле зі штучним покриттям.

Кожна громада також повинна мати центр безпеки, сучасний центр культури, центр надання адміністративних послуг у доступності не більш як 30 хвилин добирання до ЦНАП.

Міністерство розвитку громад та територій України