Уряд схвалив рішення про індексацію пенсій на 11 відсотків з 1 березня

22 лютого 2021 року Уряд прийняв постанову Кабінету Міністрів України „Про додаткові заходи соціального захисту пенсіонерів у 2021 році”.

Відповідно до постанови у 2021 році індексація пенсій буде проведена з 1 березня.

Затверджено показник збільшення розміру пенсій, обчисленого від заробітної плати та страхового стажу кожного пенсіонера на рівні 11 %, що відповідає 50 відсоткам показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення (5 %+17%) /2).

У результаті реалізації постанови очікується, що пенсії підвищаться у 8 мільйонів людей.

Розмір пенсії підвищиться в середньому на 308 гривень. Мінімальний розмір підвищення встановлено на рівні 100 грн.

Підвищується мінімальна пенсійна виплата до рівня 2 200 грн особам, які мають тривалий страховий стаж (30 років для жінок та 35 років для чоловіків).

Міністерство соціальної політики України