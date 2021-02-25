25. 02. 2021
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Денис Шмигаль: З 1 березня пенсії зростуть на 11%

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З 1 березня відбудеться підвищення пенсій на 11%. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання Кабінету Міністрів 24 лютого. За його словами, така індексація — це обов’язок Уряду перед українськими пенсіонерами.

«Ми розуміємо, що в час коронакризи особливо важливо підтримати найбільш вразливі верстви населення. Саме тому Уряд знайшов відповідні механізми та кошти, аби провести підвищення пенсій вже з 1 березня», — підкреслив Денис Шмигаль.

Крім того, як зауважив Прем’єр-міністр, Уряд подав до Верховної Ради законопроект, який пропонує закріпити щорічну дату індексації 1 березня. 

«Ми хочемо, аби пенсії нарешті індексувалися автоматично.  Так само як ми зараз реалізовуємо ініціативу, за якою пенсії будуть призначатися автоматично, без додаткових звернень. Також у запропонованому нами законопроекті ми пропонуємо, аби  індексація пенсій з 1 березня здійснювалася всім без винятку категоріям пенсіонерів, включаючи і науковців, і військовослужбовців», — відзначив очільник Уряду.

Денис Шмигаль нагадав, що минулого року Уряд вперше встановив щомісячні доплати до пенсії у розмірі 500 гривень для людей віком від 80 років. А також наголосив, що вже цього року додаткові доплати отримають і люди старше 75 років.

«Всі ці кроки є частиною стратегії Президента України щодо боротьби з бідністю та підвищення соціальних стандартів у країні. І це також виконання пріоритетного завдання, яке стоїть перед нашим Урядом щодо забезпечення гідного рівня виплат і для пенсіонерів, і для медиків, і для вчителів», — зазначив Прем’єр-міністр.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

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