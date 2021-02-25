Михайло Федоров анонсував запуск послуги єМалятко для новонароджених дітей на тимчасово окупованих територіях

Комплексна послуга єМалятко вже цієї весни стане доступною для батьків дітей, що народилися на тимчасово окупованих територіях, на порталі Дія. Уряд схвалив відповідну постанову на засіданні 24 лютого — це перший крок до запуску послуги.

Сервіс єМалятко, який стартував з ініціативи Мінцифри у 2020 році, дозволяє отримати 9 послуг за 1 заявкою за 30 хвилин для батьків новонароджених дітей.

«Одне з наших завдань — спростити процедуру реєстрації новонароджених дітей на тимчасово окупованих територіях. Зараз, щоб зареєструвати дитину чи отримати допомогу жителям тимчасово окупованих територій, потрібно докласти зусиль, витратити кошти та час — приїхати на підконтрольну територію, знайти житло, відстояти черги на КПВВ. Із запуском сервісу онлайн-реєстрації єМалятко кожен зможе отримати необхідну послугу без черг, бюрократії, зайвих поїздок та надзусиль. Це один із прикладів, як держава поновлює зв’язки через зручні сервіси», — зазначив Михайло Федоров

Незабаром послугою єМалятко зможуть скористатися жителі тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, АР Крим та міста Севастополя. Для цього Міністерство цифрової трансформації України спільно з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Міністерством юстиції України та Державною судовою адміністрацією України запустять новий сервіс.

Раніше батьки були позбавлені можливості користуватися оформленням послуги на порталі Дія, адже процедура реєстрації дітей на тимчасово окупованих територіях передбачає встановлення факту народження дитини судом.

Однак тепер батьки зможуть отримати послугу єМалятко на підставі примірника електронного судового рішення про встановлення факту народження дитини. Обмін даними відбуватиметься автоматично.

Також Михайло Федоров висловив подяку за підтримку цієї ініціативи Віце-прем’єр-міністру - Міністру з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексію Резнікову.

Послуги, які доступні на порталі Дія для батьків з тимчасово окупованих територій:

1) державна реєстрація народження;

2) реєстрація в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків;

3) реєстрація місця проживання дитини при народженні — за умови реєстрації на території України та підключення відповідного РТГ;

4) внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому;

5) внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, що ведеться в центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я;

6) визначення походження дитини (визнання батьківства);

7) визначення належності новонародженої дитини до громадянства України.

Запустивши цю послугу, Україна стала країною-лідером у світі з надання онлайн-послуг для дітей. Послуга єМалятко вже рік доступна українським батькам новонароджених на порталі Дія онлайн та офлайн — у 780 населених пунктах. Її можна оформити з допомогою адміністратора в пологовому будинку, відділі ДРАЦС чи ЦНАП. Рівень задоволеності послугою єМалятко становить 90-100%. Сервісом уже скористалися понад 50 тисяч сімей.

Кабінет Міністрів України