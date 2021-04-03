Рік діяльності Уряду: Забезпечення та соцзахист військовослужбовців

Не зважаючи на запровадження протиепідемічних заходів через поширення COVID-19, Кабінет Міністрів України забезпечив ухвалення у сфері оборони 64 нормативно-правових актів. Загалом у 2020 році ухвалено 137 актів військової тематики, зокрема 3 закони України, 70 актів Президента України, а також 506 наказів Міністерства оборони України.

Ухвалення деяких нормативно – правових актів у 2020 році було спрямовано на виконання наступних завдань:

Забезпечення та соціальний захист військовослужбовців:

з метою організації харчування військовослужбовців в умовах карантинних обмежень прийнято Закон України від 30 березня 2020 року № 548-ІХ “Про внесення зміни до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” щодо безперервного забезпечення харчування військовослужбовців”, постанову Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 237 “Про внесення змін до норм харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань”, постанову Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2020 р. № 1042 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. №1026”;

уточнено положення щодо надання медичної допомоги, лікування і медичної реабілітації пораненим військовослужбовцям усіх складових сектору безпеки і оборони України на базі військово-медичних закладів сил оборони в особливий період із прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 903;

установлено винагороду за створення безпечних умов виконання бойових завдань та збереження життя і здоров`я військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу та поліцейських, які беруть участь в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецьких і Луганських областях, шляхом прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 741.

Міністерство оборони України