1 березня розпочато індексацію пенсій, - Мінсоцполітики

1 березня 2021 року розпочато автоматичний перерахунок пенсій для осіб, які отримують пенсії, призначені згідно із законами України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (з числа військовослужбовців строкової служби), „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

У результаті реалізації постанови №127 очікується, що пенсії підвищаться у 8 мільйонів людей. У середньому сума підвищення для осіб, пенсії яких підлягають перерахунку становить 308 гривень.

Якщо після перерахунку розмір пенсії зростає, то таке підвищення не може бути меншим за 100 гривень.

Підвищено мінімальну пенсійну виплату з 2100 грн до 2200 грн для пенсіонерів, які мають страховий стаж тривалістю: у жінки 30 років, у чоловіка - 35 років.

Довідково

Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2019 № 127 затверджено порядок проведення індексації на коефіцієнт збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, в розмірі 1,11.

Показник визначено відповідно до частини другої статті 42 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” на рівні, що відповідає 50 відсоткам показника зростання споживчих цін за 2020 рік та 50 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески, за останні три роки (5*50% + 17*50% ). Якщо врахувати, що в минулому році середня заробітна плата, з якої сплачено страхові внески, зросла на 12,3%, то ми маємо досить високий відсоток зростання пенсій.

Міністерство соціальної політики України