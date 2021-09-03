Марина Лазебна: «Україна в рік пандемії піднялась на 17 позицій в глобальному рейтингу за індексом соціального прогресу»

У 2020 році Україна в світовому рейтингу за значенням індексу соціального прогресу (Social Progress Index) посіла 63 місце зі значенням індексу 73,38 серед 163 країн. В порівнянні з 2019 роком Україна піднялась на 17 позицій з 80 місця (значення індексу було 66,97), випередивши Шрі-Ланку, Македонію, Казахстан, Молдову, Росію, Паргвай, Кабо-Верде, які роком раніше мали кращі показники індексу, ніж Україна.

Середнє значення індексу за всіма країнами, що увійшли до дослідження, - 64,24 бали.

При цьому, у 2020 році кількість країн, які входять до перших трьох груп, – з дуже викою якістю життя, високою якістю життя та помірно високою якістю життя – скоротилась зі 104 до 71. Це сталось переважно через пандемію, погіршення доступу до необхідних медичних послуг та навантаження на системи охорони здоров’я країн. Україна не лише залишилась у третій групі, але і покращила свої результати.

Коментує Марина Лазебна: «В світі вже давно критикується підхід до оцінки добробуту людей лише через вимірювання економічних показників, як, наприклад, ВВП. Безумовно, зростання доходів веде до зростання рівня життя, але в світі можна побачити як значний соціальних розвиток в країнах при достатньо скромних рівнях доходів, так і зменшення благополуччя людей при порівняно високих доходах. Індекс соціального прогресу – це спроба продемонструвати, до чого мають прагнути країни та уряди на додаток до суто економічного зростання, щоб люди почували себе комфортно в своїй країні.

Важливо, що у рік пандемії Україна покращила свої позиції в цьому глобальному рейтингу. Це означає, що як мінімум на частину викликів ми реагували правильно. Окремо хочу відмітити, що серед 15 країн зі схожим рівнем ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності Україна посіла 5 місце за значенням цього індексу.

Напередодні Міжнародного дня боротьби за права жінок мені особливо приємно відзначити, що серед найкращих показників України за окремими напрямками велика частка тих, що пов’язані з забезпеченням рівних прав та можливостей для жінок та чоловіків. Зокрема, високу оцінку Україна отримала у сферах рівного доступу жінок та чоловіків до середньої та вищої освіти, захисті майнових прав жінок, забезпеченні рівних можливостей для жінок та чоловіків приймати участь в політичному житті. Також Україна продемонструвала високі показники забезпечення зайнятості вразливих груп, охоплення середньою освітою, наявності доступного мобільного зв’язку, доступної електроенергії.

Але ми маємо ще багато чого зробити для добробуту наших громадян. Так, значно гірші результати в порівнянні з іншими країнами маємо в сфері очікуваної тривалості життя після 60 років - ми на 117 місці серед 163 країн за цим показником. За результатами, які наводять розробники індексу, маємо високу нерівність в можливості впливати на політичні рішення в залежності від рівня соціально-економічного становища, корупцію, високі рівні викидів парникових газів, високу смертність, пов’язану із забрудненням повітря , високу передчасну смертність від неінфекційних хвороб».

Довідково: Індекс соціального прогресу вимірює ступінь забезпечення країнами соціальних та екологічних потреб громадян за 54 індикаторами, згрупованими за трьома напрямками: задоволення базових людських потреб (харчування, доступ до води, електроенергії, санітарія, особиста безпека), забезпечення основ благополуччя (здоров’я та медичні послуги, доступ до знань, інформації та комунікацій, екологія), та забезпечення можливостей для людей (основні права, персональна свобода та свобода вибору, інклюзія, рівність та можливості розвитку).

Він був розроблений під технічним керівництвом професора Майкла Портера з гарвардської школи бізнесу та Скотта Стерна з Массачусетського технологічного інституту та щорічно публікується некомерційною організацією Social Progress Imperative.

Міністерство соцiальної політики України