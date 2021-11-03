Результати Мінсоцполітики – рік роботи Уряду

Міністерство соціальної політики протягом останнього року, як і вся країна, працювало в нових умовах, відповідало на нові виклики, пов’язані з епідемією, карантинними обмеженнями і потребами у захисті людей.

«Досвіду реагування на подібні виклики ні у нас, ні в урядів інших держав світу не було, тому рішення приходилось приймати оперативно. При цьому, ми не обмежились «гасінням пожеж», але і швидко напрацювали стратегічні рішення на майбутнє. Ці рішення орієнтовані на підтримку доходів людей, найбільш вразливих категорій, на послідовне підвищення соціальних стандартів, на підвищення адресності соціальних допомог та наближення соціальних послуг до людини, на захист дітей, підтримку сімей з дітьми, забезпечення переважного права дитини на виховання у родині, на інституційну трансформацію та цифровізацію системи соціального захисту», - зазначила Міністр Марина Лазебна.

Серед найважливіших стратегічних змін, які здійснено у 2020 році, слід відмітити:

ухвалення Концепції реалізації державної політики щодо соціального захисту населення та захисту прав дітей,

початок роботи Національної соціальної сервісної служби України,

ухвалення Стратегії цифрової трансформації соціальної сфери,

комплекс рішень для підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та допомоги сім’ям з дітьми,

4 законопроекти, схвалені Урядом та зареєстровані у Верховній Раді, які у разі ухвалення забезпечать системну зміну законодавства щодо визначення та застосування прожиткового мінімуму,

законопроекти про запровадження обов’язкових пенсійних накопичень, накопичувальних пенсій для працівників важких та шкідливих професій,

запровадження обліку трудової діяльності працівників в електронній формі, тощо.

Детально результати роботи Мінсоцполітики можна подивитись за посиланням:

Марина Лазебна коментує: «Наші пріоритети залишаються незмінними – це соціальний захист та підтримка людей.

Важливо дивитися не тільки в сьогоднішній день, треба формувати наше майбутнє. Лише ми з вами відповідальні за те, в якому завтра житимемо ми, наші діти, наші батьки, знайомі і не знайомі, ті, хто досягли успіху і ті, хто опинились у складних життєвих обставинах. Як ми – суспільство – будемо піклуватись один про одного.

Для того, щоб забезпечувати гідні умови життя, нам потрібна фінансова основа: працююча економіка, офіційна зайнятість та зарплати, сплата податків. Але важливо розуміти, що соціальна політика також є драйвером економіки. Вона не про «дати грошей утриманцям «на проїдання». Розумно вибудувана соціальна політика допомогає людям розкрити свій потенціал на максимум. Щоб кожна людина почувалась гідно, була інтегрована у суспільство, не стигматизована, почувалась у безпеці, реалізувала себе. Такі люди будують власну сильну, заможну та щасливу країну.

Нам потрібні практичні дії, які забезпечують максимальну інклюзію, надання соціальних допомог лише тим, хто їх дійсно потребує, якісні соціальні послуги, які відповідають потребам, і головне – допомагають людині власноруч керувати своїм життям.

І ми будемо принципово та послідовно здійснювати такі кроки: запроваджувати пенсійні накопичення, допомагати сім’ям в складних життєвих обставинах виходити з бідності, захищати право дітей на зростання у сім’ї, розвивати соціальні послуги в громадах, підтримувати доходи вразливих груп, їх споживчий попит і таким чином допомагати економіці.

Найцінніше в нашій країні – це люди. І ми маємо інвестувати в якість життя українців і в розвиток людського капіталу».

Міністерство соцiальної політики України