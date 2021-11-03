Усі виплати, що здійснюються Фондом соціального страхування, будуть верифіковані

За ініціативою Міністерства соціальної політики 10 березня 2021 року у Міністерстві фінансів відбулася нарада за участю представників Мінфіну, Мінсоцполітики та виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України щодо верифікації усіх страхових виплат, що здійснюються Фондом.

За результатами наради сторони домовилися спільно опрацювати у найближчій перспективі та врегулювати технічні питання, пов’язані з наданням Фондом інформації Мінфіну для проведення верифікації страхових виплат, у першу чергу, це стосується матеріального забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Найближчим часом між Міністерством фінансів та Фондом буде підписано договір та протокол про обмін інформацією.

Реалізація зазначеної ініціативи дозволить у подальшому посилити контроль за використанням страхових коштів.

Міністерство соцiальної політики України