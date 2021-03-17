Олексій Резніков обговорив з Послом Туреччини проект з будівництва житла для кримських татар

Віце-прем‘єр-міністр України - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков та Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Туреччина в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере обговорили проект будівництва житла для кримських татар, які були вимушені покинути свої домівки через окупацію РФ АР Крим та м. Севастополь.

Зокрема, мова йде про будівництво 1000 квартир для кримських татар, які обліковуються як внутрішньо переміщені особи.

Проект передбачає два етапи: в рамках першого - будівництво 500 квартир на Херсонщині, Миколаївщині і Київщині; в рамках другого - ще 500 квартир, але локація буде визначена після додаткового вивчення.

Окрім того, сторони обговорили візит Олексія Резнікова до Туреччини серед іншого з метою презентації Стратегії економічного розвитку Донецької і Луганської областей, а також візит Посла на Донеччину з Луганщиною найближчим часом.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України