Мінсоцполітики розробило дорожню карту наближення прожиткового мінімуму до реальної величини

Мінсоцполітики в рамках оптимізації сфери застосування прожиткового мінімуму, підвищенням його розміру та розмірів державних соціальних гарантій розробило низку законопроектів, які схвалено Урядом та подано до Верховної Ради України, якими передбачено:

- нову методологію визначення та застосування прожиткового мінімуму виключно для основних соціальних гарантій (мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії за віком, державної соціальної допомоги, яка є для людини основним джерелом доходів);

- запровадження базових величин для розрахунку соціальних виплат (надбавок, підвищень, додаткової пенсії, пенсії за особливі заслуги, щомісячних допомог), що встановлюються до пенсії або державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії; стипендій, максимальних розмірів виплат, компенсаційних виплат, а також одноразових виплат (допомог);

- запровадження базової величини для грошових платежів і стягнень та базової величини для адміністративних зборів.

При цьому жодна із соціальних виплат, які на сьогодні одержують громадяни, не буде зменшена.

”Наша мета - забезпечити цільовий пріоритетний підхід на спрямування державних коштів для підвищення прожиткового мінімуму до фактичного його розміру для соціальних гарантій, які є для особи основним джерелом доходів. Запобігти у подальшому необґрунтованому використанню прожиткового мінімуму для грошових платежів і стягнень, адміністративних зборів. Соціальні виплати, які є додатковими виплатами до пенсій, допомог, розраховувати із урахуванням базової величини для соціальних виплат. Інші платежі і збори розраховувати від базових величин для грошових платежів, базової величини для адміністративних зборів”,- заявила Міністр соціальної політики України.

Передбачається забезпечити пришвидшене збільшення прожиткового мінімуму для розрахунку соціальних виплат, які є основним джерелом доходів:

у 2022 році – на 14 відсотків;

у 2023 році – на 15 відсотків;

у 2024 році – на 25 відсотків.

Нагадаємо, Мінсоцполітики підготувало, Уряд схвалив і подав на розгляд Верховної Ради України проекти законів про:

заходи щодо упорядкування системи розрахунків розмірів прожиткового мінімуму, соціальних виплат, грошових платежів і стягнень та плати за надання адміністративних послуг (адміністративного збору) (реєстраційний № 5045 від 08.02.2021);

внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо встановлення окремих розрахункових величин (реєстраційний № 4671 від 28.01.2021);

внесення зміни до пункту 5 підрозділу 1 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо встановлення окремих розрахункових величин (реєстраційний № 4670 від 28.01.2021);

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення розмірів оплати штрафів та грошових стягнень за адміністративні, кримінальні та інші порушення (реєстраційний № 5013 від 03.02.2021).

Міністерство соціальної політики України