Індексація пенсій: післядія

У березні завершилась індексація пенсій, запланована на 2021 рік. За її результатами протягом 2021 року підвищені пенсіі отримуватимуть близько 8 мільйонів пенсіонерів. Більше 6 мільйонів пенсіонерів отримали підвищення пенсій від 100 до 400 гривень.

Для півмільйона пенсіонерів, яким пенсії були призначені відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» в 2019 – 2020 роках і які не підпадають під індексацію, пенсії зростуть на 100 гривень згідно із рішенням Уряду з липня 2021 року.

Коментує Міністр соціальної політики Марина Лазебна: «Ми обов’язково маємо виправити помилку пенсійної реформи 2017 року, коли пенсії частині військових пенсіонерів, науковців, державних службовців, пенсіонерів з органів місцевого самоврядування виключили з механізму індексації. Ціна цієї помилки – якість життя майже півмільйона пенсіонерів, пенсії яких могли б бути зараз на третину вищими.

Для виправлення цієї помилки Мінсоцполітики розробило законопроект, який вже затвердив Уряд і вніс до Верховної Ради. Я прошу народних депутатів розглянути його і прийняти, щоб вже у 2022 році пенсії індексувались всім нашим пенсіонерам, і дата індексації була встановлена в законі, 1 березня, а не щороку вручну коригувалась політиками».

Міністерство соцiальної політики України