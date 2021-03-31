Мінекономіки: Держава відновлює фінансову допомогу бізнесу та людям у зв'язку з посиленим карантином

За ініціативи Президента України, Уряд запроваджує програму підтримки ФОПів та найманих працівників підприємств, які постраждають через карантинні обмеження у «червоних» зонах. Відповідний законопроект (№5300) Верховна Рада підтримала за основу і в цілому сьогодні, 30 березня.

Допомога у форматі одноразової компенсації у 8000 грн реалізовуватиметься через портал «Дія» або відповідний мобільний застосунок.

«Під час зимового локдауну така програма підтримки бізнесу та населення продемонструвала свою успішність. Понад 470 тис. ФОПів та найманих працівників отримали виплати. Сума виплачених компенсацій у близько 4 млрд гривень дозволила зберегти тисячі робочих місць та допомогти людям у нормальному форматі пережити посилення карантинних обмежень. Новий законопроект передбачає не тільки матеріальну допомогу у сумі 8 тис. грн, а й також додаткові виплати від місцевих бюджетів», - прокоментував Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Він додав, Закон дає можливість місцевій владі підтримати бізнес у розмірі, який визначать конкретні місцеві ради.

Гарантовану допомогу у 8 тисяч гривень зможуть отримати:

Наймані працівники юридичних осіб або ФОПів, якщо:

основний КВЕД належить до тих, стосовно яких вжито карантинних заходів;

організація, у якій працює працівник, нарахувала ЄСВ за попередній квартал перед запровадженням карантину;

середня заробітна плата найманого працівника не перевищує 30 тис. грн на місяць

найманий працівник не працює за сумісництвом в організації.

ФОПи, якщо:

основний КВЕД віднесено до тих, стосовно яких вжито карантинних заходів;

зареєстровані понад 3 місяці;

сплатив ЄСВ не менше, ніж за 6 місяців у 2020 році;

якщо, він не є одночасно найманим працівником.

Термін подачі заяви на виплату допомоги - впродовж 30 днів із дня запровадження на території регіону додаткових обмежувальних протиепідеміологічних заходів.

Заяви можна буде подавати після набрання Законом чинності та ухвалення Урядом необхідних нормативно-правових актів на його виконання. Для розробки відповідних проектів постанов Уряд має 10 днів, документи вже готуються.