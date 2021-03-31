31. 03. 2021
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Уряд встановив механізм індексації аліментів

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Сьогодні на черговому засіданні Кабінет Міністрів України встановив механізм нарахування розміру аліментів, визначеного судом у разі їх стягнення державним, приватним виконавцем, зокрема, проведення індексації з наступного року після визначення розміру аліментів.

Крім того, рішенням Уряду уточнено окремі положення Порядку проведення індексації грошових доходів населення, якими передбачається врегулювати питання нарахування індексації:

– грошового забезпечення військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби;

– грошових доходів у разі їх підвищення не з 1 числа місяця, пропорційно часу, відпрацьованому до та після підвищення доходів.

 Довідково

Постанову Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення” розроблено з метою приведення зазначеного Порядку у відповідність до Закону України „Про внесення змін до статті 71 Закону України „Про виконавче провадження” щодо обов’язку виконавця проводити індексацію розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі”.

Міністерство соціальної політики України

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