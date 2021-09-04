Марина Лазебна: Держава бере на себе відповідальність за підтримку працівників та підприємців, які не працюють через карантинні обмеження

7 квітня, на своєму засіданні Уряд затвердив розроблений Мінсоцполітики Порядок виплати допомоги у розмірі 8 тисяч гривень підприємцям та найманим працівникам, робота яких вже тимчасово зупинена або буде зупинена внаслідок запровадження у 2021 році, починаючи з лютого, обмежувальних протиепідемічних заходів.

Надання такої допомоги передбачено Законом, який ініційований Президентом України Володимиром Зеленським.

Виплати в розмірі 8 тисяч гривень будуть здійснюватись автоматично, як і в грудні 2020 року, після подання людиною, яка має на них право, заявки через додаток або Єдиний портал державних послуг «Дія».

Відмінністю є те, що допомога надаватиметься застрахованим особам по факту впровадження протягом 2021 року «червоного» рівня епідемічної небезпеки на території відповідного регіону, в якому роботодавець (страхувальник) застрахованої особи обліковується, як платник єдиного внеску.

Окрім гарантованої державою допомоги, підприємці та наймані працівники зможуть також одержати підтримку від місцевої влади – додаткові виплати з місцевого бюджету, якщо орган місцевого самоврядування ухвалить відповідне рішення.

Коментує Марина Лазебна: "Хочу звернути увагу людей на два моменти, важливі при отриманні цієї допомоги.

По-перше, якщо людина отримала допомогу у 8 тисяч гривень протягом грудня 2020 – січня 2021, це не обмежує її права і можливість отримати допомогу і цього разу, якщо в регіоні, де вона працює, протягом 2021 року запроваджено карантинні обмеження «червоного» рівня епідемічної небезпеки. Тому, будь ласка, звертайтесь, якщо допомога вам потрібна.

По-друге, хочу звернути увагу на строки. Людина може звернутись за допомогою протягом 30 днів із дня запровадження на території регіону, де вона працює, обмежувальних заходів «червоного» рівня епідемічної небезпеки. Якщо ж людина працює в регіоні, в якому такі обмеження вже були раніше (лютий-березень) запроваджені протягом 2021 року, то відлік цих 30 календарних днів починається через 10 днів після набрання чинності Законом, який передбачає надання цієї допомоги. Тому у всіх буде час звернутись.

І я хочу також звернутись до місцевої влади, щоб вони також долучались до збереження та підтримки бізнесу на своїй території. Тому що це запорука подальшого розвитку, соціального добробуту в регіоні. Так, держава взяла на себе більшу частину відповідальності за підтримку працівників та підприємців, які не зможуть працювати через карантинні обмеження, але важливо, щоб і місцева влада брала на себе відповідальність".

Довідково

Постанова розроблена Мінсоцполітики на виконання Закону України про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню COVID-19, прийнятого на позачерговому засіданні Парламенту 30.03.2021, за ініціативи Президента України (№ 1358) з метою забезпечення соціальної підтримки найманих працівників та ФОП у регіонах, на території яких установлено або буде протягом року установлено “червоний” рівень епідемічної небезпеки.

Сьогодні “червоний” рівень епідемічної небезпеки установлено в 11 регіонах: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька, Чернігівська області та м. Київ.

Міністерство соцiальної політики України