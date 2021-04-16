Принципи соціального діалогу є пріоритетними у роботі Міністерства соціальної політики України

15 квітня 2021 року відбулася нарада Міністра соціальної політики Марини Лазебної з представниками роботодавців та профспілок, виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України, на якій сторони обговорили проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації функцій Фонду соціального страхування України».

Метою законопроекту є підвищення доступності та спрощення надання сервісів Фонду соціального страхування України, забезпечення фінансової стійкості Фонду.

У зв’язку з підвищенням рівня захворюваності в період пандемії COVID-19 за минулий рік відбулося різке зростання видатків Фонду на матеріальне забезпечення, що створило певні ризики порушення реалізації права громадян на соціальний захист, зокрема, забезпечення у разі тимчасової втрати працездатності.

«У нас є спільні соціальні зобов’язання як у соціальних партнерів, які беруть участь в управлінні Фондом, перед застрахованими особами. Тому ми маємо разом знайти шлях, як оптимізувати роботу Фонду, знайти можливості врегулювання проблемних питань. Соціальний діалог – це про розвиток і стабільність завдяки компромісу», – зазначила Марина Лазебна.

Учасники наради розглянули питання щодо оптимізації роботи Фонду, посилення його «сервісних» функцій, збереження оптимального, з урахуванням практики європейських країн, балансу між інтересами економічно активних роботодавців та виконанням зобов’язань держави щодо забезпечення належного рівня соціальних гарантій.

За результатами наради прийнято рішення розробити спільний план заходів стабілізації Фонду соціального страхування, опрацювати питання виплати матеріального забезпечення в залежності від періоду сплати страхових внесків.

Міністерство соцiальної політики України