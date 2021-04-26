Євген Котик: В умовах пандемії ми робимо додаткові кроки щодо оптимізації процедури надання гуманітарної допомоги 26 Квітня 2021, 14:29

Перший заступник Міністра соціальної політики Євген Котик прокоментував ситуацію щодо гуманітарної допомоги в період пандемії та карантинних обмежень, наголосивши, що прозорість процедур і спрощення механізмів її отримання для людей залишаються головними завданнями з цих питань.

Євген Котик поінформував, що У 2020 році Україна отримала 1052 вантажі, які були визнані гуманітарною допомогою, найбільше їх надійшло з Німеччини, майже 40% . Серед лідерів у наданні допомоги також - Сполучені Штати, Нідерланди. Мінсоцполітики активно співпрацює з Місією Міжнародного Комітету Червоного Хреста, ЮНІСЕФ, бюро ВООЗ тощо.

«Збільшилася кількість гуманітарної допомоги медичного призначення, яку завозять до України. Ми запровадили спрощену процедуру, щоб за одну добу такий товар визнавався гуманітарним. Також ми ввели механізм спрощеної процедури для гуманітарної допомоги, яка спрямована на подолання надзвичайних ситуацій - пожеж, повеней, які у нас були минулого року», - зазначив перший заступник міністра.

За словами Євгена Котика, Мінсоцполітики працює над введенням автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги, яка дозволить створити ефективний, прозорий та відкритий механізм взаємодії під час прийняття рішення про визнання гуманітарною допомогою. У відкритому доступі знаходиться реєстр отримувачів гуманітарної допомоги, що дозволяє людям, які потребують допомоги, з будь-якого регіону України ознайомитись з ним і отримати необхідну інформацію.

Також Перший заступник Міністра розповів, що для подальшої оптимізації процедури визнання та розподілу гуманітарної допомоги, опрацювання шляхів вирішення проблемних питань при Мінсоцполітики створено Робочу групу із залученням представників Офісу ООН в Україні та Урядово-громадської ініціативи ,,Разом проти корупції”.

Нагадаємо

Мінсоцполітики відповідно до Закону України ,,Про гуманітарну допомогу” згідно з Порядком взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади та Національного банку щодо реалізації Закону України ,,Про гуманітарну допомогу” приймає рішення про визнання вантажів (товарів), коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою за результатами розгляду позицій центральних органів виконавчої влади (Мінекономіки, Мінфіну, Міноборони, МОЗ, Нацполіції, МВС, СБУ і ДСНС) та Нацбанку на засіданнях Робочої групи з питань гуманітарної допомоги.

Міністерство соцiальної політики України