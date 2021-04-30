Який розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім"ям ?

Питаєте: Який розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім’ї?

Відповідаємо: Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом.

Законами про Державний бюджет України щороку встановлюється рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення державної соціальної допомоги.

Зокрема, у 2021 році він становить:

для працездатних осіб – 35 % прожиткового мінімуму (із січня – 794,50 грн, із липня – 832,65 грн, із грудня – 868,35 грн);

для дітей віком до 6 років – 130 % прожиткового мінімуму (із січня – 2 497,30 грн, із липня – 2 616,90 грн, із грудня – 2 730,00 грн);

для дітей віком від 6 до 18 років – 130 % прожиткового мінімуму (із січня – 3 113,50 грн, із липня – 3 263,00 грн, із грудня – 3 403,40 грн);

для осіб, які втратили працездатність, – 100 % прожиткового мінімуму (із січня – 1 769,00 грн, із липня – 1 854,00 грн, із грудня – 1 934,00 гривні).

Приклад розрахунку допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2021 році.

Сім’я складається з 4 осіб (чоловік перебуває на обліку в центрі зайнятості як безробітний, дружина знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та двоє дітей віком 10 та 2 роки) звернулася за призначенням допомоги малозабезпеченим сім’ям у березні 2021 року.

Сукупний дохід сім’ї за два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги, складає 11 160,00 грн (6 000,00 грн – допомога по безробіттю + 5 160,00 грн – допомога при народженні дитини), середньомісячний сукупний дохід складає – 11160,00: 6 міс = 1 860,00 гривень.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму становить:

для чоловіка -794,50 грн;

для дружини - 794,50 грн;

для дитини, віком до 6 років - 2 497,30 грн:

Для дитини, віком 10 років - 3 113,50 грн.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму сім’ї становить: 7 199,80 гривень.

Розмір допомоги складає: 7 199,80 грн – 1860 грн = 5 339,80 гривні.

Міністерство соцiальної політики України