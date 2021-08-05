Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (08.05.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 8 травня в Україні зафіксовано 8 710 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 374, медпрацівників – 193). Кількість активних хворих - 317 368 осіб.

За добу 7 травня 2021 року в Україні 36 046 людей щеплено проти COVID-19

857 798 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 857 796 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 446 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 2 544 летальних випадків – 370 одужало (особи) – 19408 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 87 641 методом ПЛР — 39126 методом ІФА — 14791 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 33 724 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2 114 138 одужало (особи) – 1750570 летальних випадків – 46 200 проведено ПЛР-тестувань – 9 633 983