08. 05. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (08.05.21)

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За даними Центру громадського здоров’я станом на 8 травня в Україні зафіксовано 8 710 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 374, медпрацівників – 193). Кількість активних хворих - 317 368 осіб.

За добу 7 травня 2021 року в Україні 36 046 людей щеплено проти COVID-19

857 798 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 857 796 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 446 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

2 544
  • летальних випадків –

370
  • одужало (особи) –

19408

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

87 641
  • методом ПЛР —

39126
  • методом ІФА —

14791
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

33 724

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2 114 138
  • одужало (особи) –

1750570
  • летальних випадків –

46 200
  • проведено ПЛР-тестувань –

9 633 983
 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2114138

8710

46200

370

1750570

19408

м. Київ

198721

753

4787

37

127886

1268

Вінницька

68816

225

1571

8

54126

610

Волинська

58462

221

1038

4

52084

541

Дніпропетровська

125330

668

3523

33

103563

663

Донецька

83134

569

1879

39

68055

978

Житомирська

85422

269

1647

8

71154

991

Закарпатська

60497

121

1541

1

55979

433

Запорізька

98162

424

2030

15

82895

1652

Івано-Франківська

84506

165

1993

11

79301

386

Київська

120350

370

2488

30

105192

1125

Кіровоградська

18961

143

703

8

11650

240

Луганська

24484

264

783

11

19843

282

Львівська

131314

478

3367

22

108653

1518

Миколаївська

64662

286

1696

10

59654

293

Одеська

135976

366

2667

25

105905

1199

Полтавська

73613

317

1625

14

63976

440

Рівненська

73492

475

1076

7

66225

837

Сумська

74263

352

1175

9

66752

838

Тернопільська

67279

264

1103

4

59969

440

Харківська

140021

623

2885

20

114369

986

Херсонська

32165

227

964

10

26319

305

Хмельницька

85296

378

1685

12

74214

1370

Черкаська

76988

314

1104

22

63189

500

Чернівецька

77787

105

1689

2

65780

615

Чернігівська

54437

333

1181

8

43837

898
 
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