Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (08.05.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 8 травня в Україні зафіксовано 8 710 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 374, медпрацівників – 193). Кількість активних хворих - 317 368 осіб.
За добу 7 травня 2021 року в Україні 36 046 людей щеплено проти COVID-19
857 798 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 857 796 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 446 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
|
Також за останню добу:
|
|
2 544
|
|
370
|
|
19408
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
87 641
|
|
39126
|
|
14791
|
|
33 724
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2 114 138
|
|
1750570
|
|
46 200
|
|
9 633 983
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2114138
|
8710
|
46200
|
370
|
1750570
|
19408
|
м. Київ
|
198721
|
753
|
4787
|
37
|
127886
|
1268
|
Вінницька
|
68816
|
225
|
1571
|
8
|
54126
|
610
|
Волинська
|
58462
|
221
|
1038
|
4
|
52084
|
541
|
Дніпропетровська
|
125330
|
668
|
3523
|
33
|
103563
|
663
|
Донецька
|
83134
|
569
|
1879
|
39
|
68055
|
978
|
Житомирська
|
85422
|
269
|
1647
|
8
|
71154
|
991
|
Закарпатська
|
60497
|
121
|
1541
|
1
|
55979
|
433
|
Запорізька
|
98162
|
424
|
2030
|
15
|
82895
|
1652
|
Івано-Франківська
|
84506
|
165
|
1993
|
11
|
79301
|
386
|
Київська
|
120350
|
370
|
2488
|
30
|
105192
|
1125
|
Кіровоградська
|
18961
|
143
|
703
|
8
|
11650
|
240
|
Луганська
|
24484
|
264
|
783
|
11
|
19843
|
282
|
Львівська
|
131314
|
478
|
3367
|
22
|
108653
|
1518
|
Миколаївська
|
64662
|
286
|
1696
|
10
|
59654
|
293
|
Одеська
|
135976
|
366
|
2667
|
25
|
105905
|
1199
|
Полтавська
|
73613
|
317
|
1625
|
14
|
63976
|
440
|
Рівненська
|
73492
|
475
|
1076
|
7
|
66225
|
837
|
Сумська
|
74263
|
352
|
1175
|
9
|
66752
|
838
|
Тернопільська
|
67279
|
264
|
1103
|
4
|
59969
|
440
|
Харківська
|
140021
|
623
|
2885
|
20
|
114369
|
986
|
Херсонська
|
32165
|
227
|
964
|
10
|
26319
|
305
|
Хмельницька
|
85296
|
378
|
1685
|
12
|
74214
|
1370
|
Черкаська
|
76988
|
314
|
1104
|
22
|
63189
|
500
|
Чернівецька
|
77787
|
105
|
1689
|
2
|
65780
|
615
|
Чернігівська
|
54437
|
333
|
1181
|
8
|
43837
|
898