Марина Лазебна: Основні гарантовані доходи мають забезпечувати людям гідне життя

Основним стримуючим фактором щодо наближення розміру прожиткового мінімуму до його фактичного значення є те, що до величини прожиткового мінімуму прив’язано понад 180 різноманітних видів виплат, частина з яких не має жодного відношення до прожиткового мінімуму як базового соціального стандарту (наприклад, штрафи, збори, грошові стягнення тощо).

Будь-яке збільшення прожиткового мінімуму автоматично призводить до перерахунку значної кількості виплат та необхідності вишукання додаткових видатків бюджетів усіх рівнів.

«Прожитковий мінімум – це базовий державний соціальний стандарт. Він має бути основою для визначення розмірів соціальних гарантій і доходів, які є основним джерелом існування людей. Це, зокрема, мінімальна заробітна плата, мінімальна пенсія за віком та інші державні соціальні допомоги. Тому важливо, щоб розмір прожиткового мінімуму був достатнім для задоволення базових потреб людей та був засобом запобігання і скорочення масштабів бідності», - зазначила Марина Лазебна.

Мінсоцполітики разом з Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАНУ вивчали міжнародний досвід визначення прожиткового мінімуму та практики його застосування.

В рамках упорядкування сфери застосування прожиткового мінімуму, підвищення його розміру та розмірів державних соціальних гарантій Міністерством соціальної політики розроблено низку законопроектів, які схвалено Урядом та подано до Верховної Ради України, а саме:

про заходи щодо упорядкування системи розрахунків розмірів прожиткового мінімуму, соціальних виплат, грошових платежів і стягнень та плати за надання адміністративних послуг (адміністративного збору) (реєстраційний № 5045 від 08.02.2021);

про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо встановлення окремих розрахункових величин (реєстраційний № 4671 від 28.01.2021);

про внесення зміни до пункту 5 підрозділу 1 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо встановлення окремих розрахункових величин (реєстраційний № 4670 від 28.01.2021);

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення розмірів оплати штрафів та грошових стягнень за адміністративні, кримінальні та інші порушення (реєстраційний № 5013 від 03.02.2021).

Норми цих законопроектів передбачають:

нову методологію визначення прожиткового мінімуму та його застосування виключно для основних соціальних гарантій (мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії за віком, державної соціальної допомоги, яка є для людини основним джерелом доходів);

запровадження базової величини для соціальних виплат населенню та базової величини для соціальних виплат на дітей для розрахунку соціальних виплат (надбавок, підвищень, додаткової пенсії, пенсії за особливі заслуги, щомісячних допомог), що встановлюються до пенсії або державної соціальної допомоги, яку виплачують замість пенсії, державної соціальної допомоги людям з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, стипендій та інших виплат;

запровадження базової величини для грошових платежів і стягнень та базової величини для адміністративних зборів.

При цьому жодна із соціальних виплат, які на сьогодні одержують громадяни, не буде зменшена.

Міністерство соціальної політики України