Уряд вніс зміни до порядку призначення субсидій, аби спростити процедуру їх отримання, — Прем’єр-міністр

Уряд під час чергового засідання 19 травня вніс зміни до порядку призначення житлових субсидій. Як зауважив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, нові зміни дадуть змогу перепризначати субсидії без подання відповідної заяви, однак з деякими винятками.

«З травня цього року Уряд запровадив нові правила щодо отримання субсидій. Ми уважно аналізували ситуацію останні дні, і сьогодні вносимо певні корективи в ці правила, аби спростити процедуру отримання допомоги. Верифікація субсидій продовжується. Це справедливо і правильно, аби їх отримували ті, хто їх дійсно потребує», — зазначив очільник Уряду.

Також, за словами Прем’єр-міністра, зміни щодо призначення субсидій торкнуться питання наявності в особи декількох об’єктів житла.

«Якщо ви власник 3-4 квартир у Києві, то субсидія вам призначена не буде. При цьому, якщо у вас є квартира в місті й будинок у селі, то це не завадить вам отримати допомогу. Так само, якщо у вас є ще одне житло на правах спільної власності з іншими людьми, ми збільшуємо розмір депозиту, який впливає, чи буде отримана субсидія, чи не буде. Також претендувати на субсидію можна, маючи на депозиті до 100 тисяч гривень», — відзначив Денис Шмигаль.

Глава Уряду також зауважив, що до травня 2021 року в Україні практично 3 мільйони домогосподарств отримували субсидійну допомогу. Він наголосив, що нові правила верифікації торкнуться лише декількох відсотків з цих домогосподарств.

Як відзначив Денис Шмигаль, відтепер справи про призначення субсидій в окремих випадках розглядатимуть органи соціального захисту населення на місцях. За його словами, це дасть змогу втричі скоротити терміни розгляду заяв.

«Уряд прекрасно розуміє важливість теми субсидій для наших громадян, а тому хочу запевнити, що всі, хто потребує підтримки держави зі сплати житлово-комунальних послуг — її обов’язково отримає», — наголосив Прем’єр-міністр.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України