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Мінсоцполітики звертає увагу людей з інвалідністю

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З 1 червня 2021 року набирає чинності постанова Кабінету Міністрів України, яка спрощує процедуру отримання технічних засобів реабілітації людьми з інвалідністю.

Нагадаємо, особи з інвалідністю, діти з інвалідністю відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321 „Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації, переліку таких засобів” (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 362) мають право на безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації згідно з переліком (додається).

Для детального ознайомлення з модельним рядом технічних та інших засобів реабілітації, якими забезпечує держава, Ви можете переглянути Електронний каталог-класифікатор технічних засобів реабілітації згідно з ДСТУ 7202:2019 (ISO 9999:2016, NEQ), який розміщено на сайті Мінсоцполітики, в розділі „Особам з інвалідністю”, рубриці „Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації”.

Міністерство соціальної політики України

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