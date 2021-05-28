Олексій Резніков і спецпредставник ЄС з прав людини Емон Гілмор обговорили питання порушення прав людини на тимчасово окупованих РФ терит

27 травня, в рамках візиту до Брюсселя, Віце-прем'єр-міністр України – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков зустрівся зі Спеціальним представником ЄС з прав людини Емоном Гілмором.

В складі делегації з боку України також перебувають заступники міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ігор Яременко та Інна Драганчук.

"На жаль, пандемія коронавірусу, з якою зіткнувся увесь світ, змінила наші початкові плани привітати вас в Україні наприкінці березня 2020 року. Однак, ми дуже чекаємо на ваш візит до України і зробимо все можливе, щоб допомогти вам відвідати адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом. Ваша поїздка матиме особливе значення для розвитку співпраці Україна-ЄС у сфері прав людини, оскільки буде першим візитом до України такого важливого інституту як Спеціальний представник ЄС з прав людини", - наголосив Олексій Резніков.

В рамках зустрічі сторони детально обговорили проблематику порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях України, зокрема, на території окупованої Автономної Республіки Крим та м. Севастополя. Олексій Резніков підкреслив, що новий режим санкцій ЄС за порушення прав людини має стати важливим інструментом для притягнення до відповідальності винних у триваючих злочинах на окупованому півострові.

Окремо було проговорено ситуацію із незаконно утримуваними РФ громадянами України, гуманітарні аспекти, що виникли через збройну агресію РФ проти України та ситуацію із пандемією коронавірусної інфекції на тимчасово окупованих територіях.

"Місцеве населення окупованих Донеччини, Луганщини та Кримського півострова стикається зі штучним перериванням зв'язків з Україною. Окрім того, що заблоковане вільне пересування громадян через лінію дотику та адмінмежу, окупаційні режими продовжують блокування доступу агенції ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста, СММ ОБСЄ до непідконтрольних уряду України територій, зокрема і до місць утримання полонених, які знаходяться в нелюдських умовах. Я переконаний, що ми маємо примусити російську сторону забезпечити діяльність моніторингових органів, відповідно до міжнародного права, Статуту ООН, відповідним резолюціям Генасамблеї ООН, а також національному законодавству", - наголосив Віце-прем'єр-міністр.

Олексій Резніков додав, що ефективний моніторинг ситуації з правами людини на окупованих українських територіях повинен здійснюватися лише за існуючими міжнародно-правовими стандартами.

Своєю чергою Емон Гілмор наголосив на незмінній підтримці України у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність, а також підкреслив важливість подальших політико-дипломатичних зусиль з метою забезпечення дотримання прав людини на окупованих територіях України в Криму та на сході України.

Олексій Резніков подякував Євросоюзу за підтримку створення "Кримської платформи" та готовність розглянути місце платформи в комплексній політиці невизнання Євросоюзу щодо тимчасово окупованого Криму.

Він наголосив, що питання Криму повинно бути на міжнародному порядку денному нарівні зі збройною агресією та окупацією територій східної України.

Олексій Резніков проінформував пана Гілмера щодо затвердженої наприкінці березня поточного року Національної стратегії у сфері прав людини на 2021-2023 роки.

"Стратегія спрямована на об’єднання суспільства навколо цінностей прав і свобод людини, які забезпечуються та захищаються на основі принципів рівності та недискримінації. Особлива увага в документі приділяється відновленню прав осіб, права яких були порушені внаслідок збройної агресії Росії проти України. І звісно в документі були враховані рекомендації міжнародних організацій у галузі прав людини", - резюмував Олексій Резніков, додавши, що вже триває робота зі створення Українського національного Центру розбудови миру, основним завданням якого буде формування бази порушень прав людини, пов‘язаних з російською агресією на тимчасово окупованих територіях.

Також Віце-прем'єр-міністр озвучив зацікавленість у залученні європейських експертів до роботи з напрацювання програми, спрямованої на захист прав дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ.

Також Олексій Резніков повідомив, що восени Україна проведе Форум внутрішньо переміщених осіб.

Емон Гілмор підтвердив наміри щодо візиту в Україну та відзначив важливість створення Центру з розбудови миру.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України