У Будинку Уряду відбувся захід для дітей з інвалідністю під гаслом «Я зможу все!»

1 червня в Будинку Уряду відбувся пізнавальний захід для дітей з інвалідністю. Його меседж - «Віримо в те, що можливо все! Я зможу все!», а організатором виступила Урядовий уповноважений з прав осіб з інвалідністю.

Мета заходу - це допомогти дітям з інвалідністю відчути свою важливість та унікальність для суспільства, відчути нові можливості та отримати спілкування не тільки з ровесниками, а й з урядовцями. Діти відвідали Музей історії урядів України, побували в залі засідань Кабінету Міністрів, де приймаються найважливіші для держави рішення. А також взяли участь в онлайн зустрічі з представниками інших регіонів.

В онлайн форматі до заходу також долучилися Чернівецька, Житомирська, Івано-Франківська, Луганська, Полтавська, Вінницька, Херсонська, Харківська, Сумська області та місто Київ, в яких представники Урядового уповноваженого та громадські організації підготували низку заходів із залученням дітей з інвалідністю.

Це, зокрема: зустрічі із відомими людьми, пленер на природі, майстер-класи з декоративного мистецтва, спортивні змагання, святкові чаювання, спільне малювання тощо.

Урядовий уповноважений з прав осіб з інвалідністю Тетяна Баранцова привітала з Днем захисту дітей і закликала учасників заходу вірити в свої сили, ставити перед собою цілі та досягати їх. Адже переконана, що в життя все можливо і здійснено.

«У нас існують надзвичайні програми, де ми можемо спільно і найголовніше на рівні з усіма, працювати, мріяти про навчання і ставити серйозні цілі», - зазначила Тетяна Баранцова. Вона нагадала, що в Конвенції ООН про права людей з інвалідністю зазначається, що кожна людина - це цінність.

«І якщо хтось відрізняється чи зором, чи слухом, чи можливістю пересуватися - то це просто наше людське різноманіття», - наголосила Тетяна Баранцова.

На захід також завітав Державний секретар Кабінету Міністрів України Олександр Ярема: «Вітаю усіх, хто прийшов в Будинок Уряду і хто приєднався дистанційно. Для нас велика честь бути сьогодні з вами. Ви - неймовірні, ви - сильні, наполегливі, ви вмієте і досягаєте більшого і багатьом дорослим потрібно брати приклад, яким чином, незважаючи на будь-які обставини, творити, створювати щось добре і позитивне. Змінювати світ на краще і змінювати на краще оточуючих».

Олександр Ярема переконаний, що ініціатива Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю «Я зможу все» - про можливості, які, об’єднавшись, діти та дорослі можуть досягати.

Державний секретар Кабінету Міністрів України вважає, що подібного спілкування повинно бути більше, щоб краще розуміти потреби і проблеми молоді, дітей.

Про можливості, дружбу, взаємодопомогу говорили і юні волонтери, які були представлені українським медичним ліцеєм Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

У цей день діти працювали із справжньою телегрупою, давали інтервью, спілкувалися із телеведучими та режиссером Громадської організації «Громадське дитяче інтернет телебачення і радіо «Веселка ТВ». Крім того, в регіонах відбулися зустрічі з дітьми, які не змогли відвідувати заплановані заходи через різні обставини. До них обласні представники Урядового уповноваженого приходили до дому, де спілкувалися, малювали, розпитували дитину про її мрії, для того, щоб спробувати допомогти їй втілити мрії у життя.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України