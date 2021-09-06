09. 06. 2021
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Уряд схвалив законопроект щодо монетизації пільг з оплати проїзду

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Уряд на засіданні 9 червня схвалив законопроект „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг”.

Законопроектом пропонується внести зміни до законів України, якими передбачається, що пільги з оплати проїзду та інші надаються на підставі рішень органів місцевого самоврядування і виплачуються у визначеному ними порядку та розмірах у формі грошової компенсації.

Також вносяться зміни до законів України „Про транспорт” та „Про автомобільний транспорт” у зв’язку із запровадженням грошової компенсації замість пільг з оплати проїзду.

Прийняття законопроекту дасть можливість органам місцевого самоврядування самостійно вирішувати питання надання пільг з оплати проїзду та сприятиме адресності їх надання.

Міністерство соцiальної політики України

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