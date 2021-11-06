Мінсоцполітики: 10 червня запроваджено електронні трудові книжки

10 червня 2021 року запроваджено електронні трудові книжки, зокрема набуває чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі".

Починаючи з 2004 року призначення пенсійних виплат здійснюється за даними обліку трудової діяльності працівника у Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Законом встановлено, що відсутні відомості про трудову діяльність, які є в паперових трудових книжках та відсутні в електронному вигляді, будуть вноситись до Держреєстру протягом 5 років. Тобто, протягом цього періоду враховується як паперова трудова книжка, так і електронна форма. Якщо у людини є трудовий стаж до 2004 року, внести цю інформацію в електронний реєстр можна самостійно або за допомогою роботодавця.

Наразі паперові трудові книжки використовуються для обчислення спеціального стажу, для підтвердження стажу у відповідній сфері тощо. За допомогою електронної трудової книжки необхідну інформацію можна отримати на порталі Пенсійного фонду України.

Запровадження електронних трудових книжок допоможе усунути можливість втрати трудової книжки, пошкодження, помилки та внесення недостовірних відомостей до цього документа, а також спрощує доступ до інформації про трудовий або страховий стаж.

Переглянути наявну про себе інформацію можна на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України (portal.pfu.gov.ua). Доступ роботодавців до електронних даних буде здійснюватись у випадках, передбачених законодавством.

МОЗ України