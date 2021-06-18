Споживачам до 100кВт*год буде зменшено тариф на електроенергію

Міністр енергетики Герман Галущенко під час «Години запитань до Уряду» розповів про нову модель ПСО, яку розробляє Міністерство енергетики спільно з учасниками ринку.

Герман Галущенко наголосив на тому, що проект нового механізму покладання спецобов’язків на учасників ринку електроенергії буде презентовано наступного тижня.

Горизонт нової моделі ПСО – 4 роки.

Нова модель передбачатиме диференційований тариф залежно від категорій населення і захист соціально вразливих верств, та водночас має забезпечити можливість для компаній-виробників електроенергії проводити модернізацію обладнання. Разом ці кроки відкриють вікно можливостей для залучення інвестицій в компанії галузі, а для приватних споживачів – для проведення заходів з енергозбереження.

«Ми виокремлюємо населення, яке споживає до 100 кВт. На сьогодні це близько 41% споживачів з 16,9 млн домогосподарств. Проект нового ПСО передбачає захист цієї категорії населення через зменшення тарифу», – наголосив Герман Галущенко.

Міністерство енергетики України