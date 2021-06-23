23. 06. 2021
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Хто є отримувачем гуманітарної допомоги? Куди звернутися громадянину для отримання гуманітарної допомоги?

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Гуманітарна допомога - цільова адресна безоплатна допомога, яка надається з гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги.

Відповідно до Закону України ,,Про гуманітарну допомогу” Мінсоцполітики – орган, який приймає рішення про визнання вантажів, коштів (у тому числі в іноземній валюті) виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою.


Хто є отримувачем гуманітарної допомоги?
Отримувачі гуманітарної допомоги - юридичні особи, які зареєстровані в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги:

• підприємства громадських організацій осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, а також підприємства, установи та організації, що утримуються за рахунок бюджетів, та уповноважені ними державні установи;

• благодійні організації, створені у порядку, визначеному Законом України "Про благодійну діяльність та благодійні організації";

• громадські організації осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, Товариство Червоного Хреста України та його обласні організації, творчі спілки, а також громадські організації, створені для здійснення передбаченої їх статутними документами екологічної, оздоровчої, аматорської, спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності;

• релігійні організації, зареєстровані у порядку, передбаченому Законом України "Про свободу совісті та релігійні організації";

• реабілітаційні установи для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають відповідну ліцензію на здійснення реабілітаційних послуг, незалежно від відомчого підпорядкування, типу і форм власності.

Набувачі гуманітарної допомоги - фізичні та юридичні особи, які її потребують і яким вона безпосередньо надається.

Отримувачі гуманітарної допомоги формують план розподілу допомоги між кінцевими набувачами.

До гуманітарної допомоги належать, зокрема:

• одяг, взуття, текстильні вироби,

• меблі,

• побутова техніка,

• медико-соціальне обладнання та оснащення (лікарняні ліжка, інвалідні візки, ролатори, медична техніка тощо),

• продукти харчування,

• гігієнічні матеріали, засоби гігієни,

• медикаменти та інше.

Товари можуть бути як новими, так і такими, що були у використанні. До гуманітарної допомоги не належать підакцизні товари.

Куди звернутися громадянину для отримання гуманітарної допомоги?
З метою отримання гуманітарної допомоги потрібно звернутися до отримувачів гуманітарної допомоги. Контактні дані отримувачів гуманітарної допомоги та склад отриманих ними вантажів розміщені на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики (www. msp.gov.ua , розділ „Гуманітарна допомога”).

Єдиний реєстр отримувачів гуманітарної допомоги також за посиланням: https://human-aid.ioc.gov.ua/register-recipients-public

Для зручності та швидкого пошуку отримувачів гуманітарної допомоги рекомендуємо скористатися спеціальним фільтром: обрати необхідну область та населений пункт.

Міністерство соцiальної політики України

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