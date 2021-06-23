Хто є отримувачем гуманітарної допомоги? Куди звернутися громадянину для отримання гуманітарної допомоги?

Гуманітарна допомога - цільова адресна безоплатна допомога, яка надається з гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги.
Відповідно до Закону України ,,Про гуманітарну допомогу” Мінсоцполітики – орган, який приймає рішення про визнання вантажів, коштів (у тому числі в іноземній валюті) виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою.
Хто є отримувачем гуманітарної допомоги?
Отримувачі гуманітарної допомоги - юридичні особи, які зареєстровані в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги:
• підприємства громадських організацій осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, а також підприємства, установи та організації, що утримуються за рахунок бюджетів, та уповноважені ними державні установи;
• благодійні організації, створені у порядку, визначеному Законом України "Про благодійну діяльність та благодійні організації";
• громадські організації осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, Товариство Червоного Хреста України та його обласні організації, творчі спілки, а також громадські організації, створені для здійснення передбаченої їх статутними документами екологічної, оздоровчої, аматорської, спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності;
• релігійні організації, зареєстровані у порядку, передбаченому Законом України "Про свободу совісті та релігійні організації";
• реабілітаційні установи для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають відповідну ліцензію на здійснення реабілітаційних послуг, незалежно від відомчого підпорядкування, типу і форм власності.
Набувачі гуманітарної допомоги - фізичні та юридичні особи, які її потребують і яким вона безпосередньо надається.
Отримувачі гуманітарної допомоги формують план розподілу допомоги між кінцевими набувачами.
До гуманітарної допомоги належать, зокрема:
• одяг, взуття, текстильні вироби,
• меблі,
• побутова техніка,
• медико-соціальне обладнання та оснащення (лікарняні ліжка, інвалідні візки, ролатори, медична техніка тощо),
• продукти харчування,
• гігієнічні матеріали, засоби гігієни,
• медикаменти та інше.
Товари можуть бути як новими, так і такими, що були у використанні. До гуманітарної допомоги не належать підакцизні товари.
Куди звернутися громадянину для отримання гуманітарної допомоги?
З метою отримання гуманітарної допомоги потрібно звернутися до отримувачів гуманітарної допомоги. Контактні дані отримувачів гуманітарної допомоги та склад отриманих ними вантажів розміщені на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики (www. msp.gov.ua , розділ „Гуманітарна допомога”).
Єдиний реєстр отримувачів гуманітарної допомоги також за посиланням: https://human-aid.ioc.gov.ua/register-recipients-public
Для зручності та швидкого пошуку отримувачів гуманітарної допомоги рекомендуємо скористатися спеціальним фільтром: обрати необхідну область та населений пункт.
Міністерство соцiальної політики України