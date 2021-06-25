Стратегія фінансової грамотності як крок до фінансової незалежності та гідної пенсії

Представники Мінсоцполітики взяли участь у засіданні Міжвідомчої робочої групи з розроблення та оновлення Національної стратегії фінансової грамотності до 2025 року.

Мінсоцполітики відмітило високий рівень підготовки стратегії фінансової грамотності, розширення цільової аудиторії, заплановану адаптацію навчальних курсів до потреб людей з інвалідністю, доцільний інструментарій досягнення цілей та вимірювані показники виконання.

Основні пропозиції Мінсоцполітики до проекту стратегії спрямовані на:

• Забезпечення гідного життя в поважному віці через зміну культури пенсійного планування. Значна частина українців не знає або не замислюється над тим, як формується їхня пенсія, як впливати на її розмір, які рішення необхідно приймати для того, щоб планувати своє пенсійне майбутнє. І це одна з критичних змін, якої ми потребуємо у свідомості. Ця проблема потребує констатації у стратегії та планування шляхів її вирішення.

Планувати своє пенсійне майбутнє, усвідомлено ставитись до сплати податків та пенсійного накопичення протягом життя необхідно з першого місця роботи. Тому пенсійне планування має бути ключовою темою для підвищення фінансової грамотності працюючих людей, рекомендованою для молоді і підприємців.

Така зміна в свідомості забезпечить людині фінансову незалежність в поважному віці, роботодавцям, які сумлінно сплачують податки, - переваги у залученні висококваліфікованих фахівців, а державі – детінізацію ринку праці, зростання доходів державного бюджету та появу внутрішніх довгострокових інвестицій.

• Зменшення нерівності за рахунок цільового підвищення фінансової грамотності вразливих соціальних груп з більшим фокусуванням на їхніх потребах, відповідною адаптацією навчальних матеріалів та курсів.

Забезпечення доступу до необхідних знань та формування навичок для людей з вразливих групи, які зазвичай його не мають, забезпечить їм рівні можливості для обачного та відповідального поводження з фінансами, та зрештою побудови фінансової незалежності та гідного життя.

Так, в цільовій групі «Діти та молодь» окремої уваги потребують діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які виховуються в інституційних закладах. Вони зазвичай мають нижчі навички до самостійного життя та практично нульовий рівень фінансової грамотності. Часто стають постраждалими від фінансового шахрайства, необачної фінансової поведінки.

Серед працюючого населення варто адресувати безробітних, сім’ї в складних життєвих обставинах, малозабезпечених, осіб, постраждалих від домашнього насильства та торгівлі людьми. Вони потребують окремих програм з фокусом на навичках фінансового планування та побудови фінансової самостійності. З цими групами є чіткий канал комунікацій - через соціальну роботу з ними у громадах.

Міністерство соцiальної політики України