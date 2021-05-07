Мінсоцполітики інформує щодо особливостей перепризначення житлових субсидій

Органи соціального захисту населення наприкінці червня отримали інформацію від Міністерства фінансів за результатами проведеної верифікації даних щодо одержувачів житлових субсидій на відповідність новим умовам її одержання.

На підставі цієї інформації органами соціального захисту населення проведено перепризначення житлових субсидій в автоматичному режимі для домогосподарств, які її одержували в опалювальному періоді 2020-2021 років.

Наразі Мінсоцполітики отримало заявку на потребу в коштах для фінансування перепризначених субсидій за травень та червень поточного року і перераховує відповідні кошти в регіони для проведення відповідних виплат.

Таким чином, вже найближчим часом громадяни отримають належні їм суми житлової субсидії за травень - червень поточного року у повному обсязі.

При цьому, враховуючи, що вартість отримуваних житлово-комунальних послуг в неопалювальний період зменшується через відсутність послуги опалення, середній розмір субсидії за ці місяці становить близько 290 гривень на домогосподарство в місяць.

Звертаємо увагу, що на опалювальний період субсидія всім цим домогосподарствам, з урахуванням витрат на опалення, буде розрахована автоматично після початку опалювального періоду.

Нагадуємо, що відповідно до прийнятого Урядом рішення перепризначення субсидії на наступний рік тим домогосподарствам, які її одержували в опалювальному періоді 2020-2021 років, здійснюється автоматично (без звернення громадян) з урахуванням даних Мінфіну за результатами верифікації даних на відповідність умовам надання субсидії.

Виключення становить близько 15% одержувачів, яким для отримання субсидії на наступний період необхідно подати новий пакет документів, зокрема це домогосподарства, яким житлова субсидія:

надавалася у грошовій безготівковій формі;

була призначена за фактичним місцем проживання осіб (орендарі житлових приміщень; внутрішньо переміщені особи);

була призначена без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих у житловому приміщенні, які не проживають за місцем реєстрації.

Міністерство соціальної політики України