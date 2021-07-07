енис Шмигаль: Уряд збільшить соціальну допомогу деяким категоріям громадян

Кабінет Міністрів України на черговому засіданні 7 липня підтримав ініціативу щодо збільшення соціальної допомоги деяким категоріям громадян.

Як відзначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, з 1 січня 2022 року, зокрема, передбачається підвищення розміру допомоги на дітей із тяжкими хворобами, яким не встановлено інвалідність.

«Також пропонується призначення стипендії дітям загиблих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни, та призначення державної соціальної допомоги й допомоги на дітей одиноким матерям без зменшення її розміру, якщо центр зайнятості не зможе запропонувати їм роботу», — зазначив очільник Уряду.

Крім того, Кабінет Міністрів затвердив нормативно-правовий акт, який забезпечить рівні права матері й батька в отриманні відпустки по догляду за дитиною. За словами Прем’єр-міністра, документом передбачається гарантування права на відпустку при народженні дитини її батьку, бабусі чи дідусеві або іншому повнолітньому родичу, якщо мати чи батько є одинаками.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України