Мінсоцполітики: Гроші для виплати субсидій пішли в регіони

Міністерством соціальної політики України перераховано кошти за бюджетною програмою “Виплата деяких допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата комунальних послуг окремим категоріям населення” регіональним департаментам соціального захисту населення відповідно до поданих ними заявок.

До банківських установ спрямовуються кошти у сумі 1,1 млрд гривень для виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива та скрапленого газу.

Звертаємо увагу, що субсидії будуть виплачені одержувачам відразу за два місяці – травень та червень 2021 року.

До кінця поточного тижня кошти будуть перераховані на рахунки одержувачів у банківських установах та “Укрпошті” для проведення виплат. Одержувачам субсидій, які отримують кошти через пошту, виплата буде проведена до кінця поточного місяця.

Міністерство соціальної політики України