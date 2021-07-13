13. 07. 2021
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Юлія Лапутіна: Розвиток ветеранами власної справи - це величезний крок до розвитку економіки країни

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

На цьому наголосила Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна під час засідання консультативно-дорадчого органу Кабінету Міністрів України - Ради безбар’єрності, що відбулося у приміщенні ветеранського простору VETERAN HUB у Києві.

Під егідою дружини Президента України Олени Зеленської та Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля було презентовано низку ключових ініціатив Плану заходів на 2021-2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року.

«Дуже знаково, що сьогоднішнє засідання відбувається у ветеран-хабі. Це ще раз засвідчує, що ветеранська політика - в пріоритеті держави. На сьогодні Мінветеранів має практичні кроки у реалізації безбар’єрності – зокрема у сприянні створенню та розвитку всеукраїнських мереж ветеранських просторів. Деякі з них мають мобільний функціонал – здатність виїжджати безпосередню до ветеранів, які обмежені в пересуванні, та надавати їм відповідні послуги», - зазначила Юлія Лапутіна.

Крім того, за словами Міністра, Мінветеранів активно працює над запуском онлайн платформи розвитку ветеранського бізнесу, тим самим долаючи ще один бар’єр, що ветеран – це не лише отримувач пільг та соцгарантій, а потужна рушійна сила змін та розвитку своєї громади.

«Треба лише підготувати наших захисників, сприяти їм у започаткуванні власної справи. Завдяки онлайн платформі – це надання і бізнес-знань, і обмін досвідом, і менторська підтримка, і розвиток ветеранського нетворкінгу. Це буде сучасний застосунок і ми працюємо з Мінцифри, щоб інтегрувати його в «Дію»», - розповіла Юлія Лапутіна.

Вона зазначила, що користуватися онлайн платформою зможуть не лише ветерани – учасники бойових дій, а й члени їх сімей, родини загиблих, учасники Революції Гідності. «І виграватиме від цього все суспільство – адже розвиток ветеранами власної справи - це величезний крок до розвитку громад та економіки країни в цілому», - наголосила Юлія Лапутіна.

Нагадаємо, Раду безбар’єрності створено за ініціативою дружини Президента України Олени Зеленської для моніторингу та контролю стану виконання Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні до 2030 року.

До створення Плану заходів з реалізації Нацстратегії безбар'єрності було залучено 15 міністерств, 47 громадських організацій та аналітичних центрів, від них отримано понад 250 пропозицій.

Міністерство у справах ветеранів України

Back to Top

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< липня 2021 >
П В С Ч П С Н
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  