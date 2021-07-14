14. 07. 2021
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Майже 400 тисяч військовослужбовців отримають додаткові пенсійні виплати, — Прем’єр-міністр

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Уряд під час засідання 14 липня підтримав рішення про встановлення щомісячних пенсійних доплат військовослужбовцям та працівникам інших правоохоронних органів. Додаткові кошти отримуватимуть майже 400 тисяч осіб.

«За ініціативи Президента України Володимира Зеленського було ухвалено постанову, завдяки якій сотні тисяч військових та працівників інших органів правопорядку отримають додаткові пенсійні виплати. Через недосконалість законодавства з 2018 року велика кількість військових пенсіонерів не отримували індексації, що створило дисбаланс щодо пенсійного забезпечення, коли одні категорії громадян підпадають під індексацію, а інші — ні. Сьогодні цю ситуацію ми виправили», — зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами очільника Уряду, буде встановлено мінімальну пенсійну виплату в розмірі 3854 гривні. Окрім цього, передбачається підвищення виплат для учасників бойових дій, які втратили працездатність.

Прем’єр-міністр доручив невідкладно подати постанову з усіма розрахунками на розгляд Комітету Верховної Ради з питань бюджету.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

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