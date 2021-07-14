Буде утворено бюджетну установу «Український ветеранський фонд» - рішення Уряду

На засіданні Уряду сьогодні, 14 липня, прийнято рішення про створення Українського ветеранського фонду.

Ініціатива створення державної бюджетної установи, яка забезпечуватиме підтримку ветеранів війни, членів їх сімей, родин загиблих подальшою реабілітацією та реінтеграцією до мирного життя через відповідні проекти, належить Міністерству у справах ветеранів України.

«Утворення Українського ветеранського фонду свідчитиме про докорінну зміну ветеранської політики з боку держави. Це - додаткова можливість для залучення додаткових фінансових ресурсів, міжнародної допомоги для реалізації проектів, ініціатив спрямованих на повернення ветеранів до активного суспільного життя, поліпшення фізичного і психічного здоров’я, підвищення професійного і освітнього рівня ветеранів. Це ще один крок до підтримки ветеранського бізнесу», - зазначила Юлія Лапуніна.

Фонд займатиметься розробкою і впровадженням сучасних проектів, спрямованих на підтримку ветеранів та їх родин. Він стане стартовим майданчиком для підтримки ветеранського бізнесу, у тому числі – за рахунок надання грантів.

Український ветеранський фонд має запрацювати вже з 1 січня 2022 року.

У 2022 році на нього планується спрямувати 3000 тис. грн за рахунок бюджетної програми "Фінансова підтримка громадських об'єднань ветеранів» на виконання загальнодержавних програм, заходів з відвідування військових поховань і військових пам'ятників та відзначення святкових, пам'ятних історичних дат.

Міністерство у справах ветеранів України